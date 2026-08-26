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Colombia definió su equipo para la doble jornada de Fiba ante México y Estados Unidos

Los dirigidos por Tomás Díaz inician la eliminatoria en América que entregará siete cupos entre las 12 selecciones.

  • Jaime Echenique, único jugador de Colombia que debutó en la NBA, lidera el grupo de convocados por Tomás Díaz para la doble jornada ante México y Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA FIBA
    Jaime Echenique, único jugador de Colombia que debutó en la NBA, lidera el grupo de convocados por Tomás Díaz para la doble jornada ante México y Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA FIBA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 43 minutos
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El técnico Tomás Díaz, que reforzó su cuerpo de asistentes con el italiano Santiago Turri, quien ha dirigido a Jaime Echenique en ese país, definió a los 12 jugadores que este jueves y el próximo lunes se medirán ante México y Estados Unidos en el arranque de las eliminatorias al Mundial Fiba 2027.

Liderados por experimentados jugadores como el antioqueño Juan Diego Tello, el técnico Díaz cuenta con Echenique, único ex-NBA que tiene el país, y junto a ellos fueron elegidos Braian Angola, Hansel Atencia, Romario Roque, Michael Jackson, Hayner Montaño, Álvaro Peña, Keyner Asprilla, Luis Almanza, Cristian Solís y Darwin Blanco.

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Colombia espera hacer un gran papel en la eliminatoria en la que comparte grupo con Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, Chile y México.

En la otra serie fueron ubicadas Canadá, Uruguay, Argentina, Puerto Rico, Bahamas y Panamá.

Por América clasificarán siete equipos: los tres de cada serie y el mejor cuarto. Hay que recordar que Colombia iniciaba en casa, pero debido al terremoto del pasado 10 de agosto y los daños que se presentaron en Cali, sede del equipo, la Fiba determinó cambiar la localía del primer duelo y por eso jugarán este jueves en Zacatecas, México.

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El técnico Díaz llamó a los mejores hombres disponibles para esta doble jornada, jugadores como Atencia, Angola y Echenique, quienes militan en Europa, y otros como Tello, de gran experiencia, quien junto a Romario, Almanza, Jackson y los demás vienen de militar en las ligas de Argentina, Venezuela, Chile y Colombia.

Además de los 7 representantes de América, se clasificarán 12 de Europa; Asia y Oceanía aportarán 7 y África tendrá 5. La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 se celebrará del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 en Catar.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes son las principales figuras convocadas por Colombia para las eliminatorias al Mundial de Baloncesto 2027?
La convocatoria está liderada por Jaime Echenique, el único colombiano en haber jugado en la NBA, junto al experimentado alero antioqueño Juan Diego Tello y los legionarios en el baloncesto europeo Braian Angola y Hansel Atencia.
¿Por qué la Selección Colombia de Baloncesto perdió la localía para su partido debut contra México?
Colombia tuvo que ceder la sede de su primer partido debido a los daños estructurales sufridos en Cali tras el terremoto del 10 de agosto. Por decisión de la FIBA, el encuentro se disputará en Zacatecas, México.
¿Cuántas selecciones de América clasifican al Mundial de Baloncesto FIBA 2027 y cuál es el formato?
De la zona FIBA Américas clasificarán siete equipos en total a la Copa del Mundo: los tres mejores de cada una de las dos series clasificatorias y el mejor cuarto lugar general. De los juegos todos contra todos a dos rondas, en compromisos de local y visitante.
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