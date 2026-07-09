Los que siguen y los que tomarán la posta en la nueva Selección Colombia

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una profunda sensación de frustración entre los aficionados. El equipo llegaba con la ilusión de competir por un lugar entre los mejores del torneo, pero el sueño terminó antes de lo esperado y, con ello, comenzó inevitablemente el debate sobre el futuro del combinado nacional.

Más allá del resultado, el Mundial también dejó una certeza: Colombia necesita iniciar un relevo generacional. Varios referentes llegaron al final de un ciclo, ya sea por su edad o porque su rendimiento dejó de marcar diferencias, mientras una nueva camada de futbolistas empieza a pedir paso con fuerza de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

Con ese panorama, exjugadores y entrenadores analizaron cuáles de los 26 futbolistas convocados deberían convertirse en la base del próximo proyecto de la Tricolor y qué nombres aparecen como candidatos para asumir el relevo.

La portería tendrá un nuevo dueño

Uno de los cambios más evidentes se perfila bajo los tres palos.

La mayoría de los analistas considera que los ciclos de David Ospina y Camilo Vargas llegaron a su final después de más de una década defendiendo el arco colombiano. En contraste, Álvaro Montero recibió el respaldo para mantenerse durante el nuevo proceso, mientras detrás de él asoma con fuerza Kevin Mier, quien atraviesa un gran momento en Cruz Azul y es señalado como el arquero llamado a liderar la nueva generación.

Una defensa con experiencia y juventud

En la zona defensiva existe un mayor consenso. Jhon Lucumí aparece como el líder natural de la última línea para los próximos años gracias a su regularidad en el fútbol europeo. A su lado, Davinson Sánchez todavía cuenta con la confianza de los analistas para aportar experiencia durante la transición, mientras Daniel Muñoz también fue respaldado por su despliegue y liderazgo.

En cambio, futbolistas como Johan Mojica y Deiver Machado parecen haber cumplido su ciclo con la Selección.

Detrás de ellos emerge una generación que ilusiona. Nombres como Yerson Mosquera, Juan David Cabal, Jordan García, Edier Ocampo, Juan Mosquera y Simón García representan la renovación defensiva sobre la que podría edificarse el próximo proceso.

El mediocampo tendrá nuevos protagonistas

Jefferson Lerma sigue siendo considerado una pieza fundamental por su equilibrio, liderazgo y experiencia. A su lado, Gustavo Puerta es señalado como una de las grandes apuestas del fútbol colombiano para la próxima década. Richard Ríos y Jorge Carrascal también recibieron respaldo para mantenerse en la estructura del equipo, mientras Juan Camilo Portilla dividió opiniones.

Quienes parecen haber cerrado su etapa en la Selección son James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Ambos marcaron una época, pero el consenso apunta a que el nuevo ciclo deberá construirse alrededor de otras características y de un mediocampo con mayor dinámica.

En esa búsqueda aparecen nombres jóvenes como Jhon Solís, Pedro Bravo, Jordan Barrera, Miguel Monsalve, Johan Rojas, Juan Arizala y Samuel Martínez, futbolistas que ya comienzan a consolidarse en el fútbol internacional y que ofrecen un perfil más intenso y vertical.

Luis Díaz será el gran líder

Si existe un jugador sobre el que no hay discusión es Luis Díaz. El extremo del Bayern de Munich fue señalado por los consultados como el futbolista llamado a convertirse en el líder absoluto de la nueva Selección Colombia durante el camino hacia 2030.

A su alrededor también seguirían siendo protagonistas Jhon Arias, quien confirmó en el Mundial su capacidad para desequilibrar, además de delanteros como Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Juan Camilo “Cucho” Hernández. Pero el recambio ofensivo no termina ahí.

La nueva generación presenta una interesante lista de candidatos para reforzar el ataque: Carlos Andrés Gómez, Yaser Asprilla, Óscar Cortés, Neyser Villarreal, Kevin Viveros, Juan Manuel Rengifo, Joel Canchimbo, Josen Escobar, Cristian Orozco, José Escorcia hacen parte de un grupo de futbolistas que podrían aportar mayor velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora.

El desafío será consolidar una nueva generación

El talento existe. La mayoría de estos futbolistas ya compite en ligas de alto nivel o comienza a abrirse camino en el fútbol europeo y sudamericano, lo que alimenta el optimismo alrededor del futuro de la Selección Colombia.

Sin embargo, el verdadero desafío no será únicamente convocarlos, sino lograr construir un proyecto sólido alrededor de ellos. El nuevo seleccionador tendrá la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre la experiencia de jugadores que aún pueden aportar y el impulso de una generación que llega con características diferentes, mayor intensidad y un fútbol mucho más dinámico.

El Mundial marcó el final de una época. Ahora comienza el reto más importante: formar un equipo capaz de recuperar el protagonismo internacional y convertir el relevo generacional en una oportunidad para volver a competir por los grandes objetivos del fútbol mundial.