La “nueva” selección Colombia se estrena ante México este sábado en partido amistoso; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Inicia la nueva era en la Selección Colombia. La vida sin James Rodríguez continúa y una renovada plantilla elegida por Néstor Lorenzo saltará este sábado 26 de septiembre (8:00 p.m., Caracol TV y RCN) al M&T Bank Stadium de Baltimore en Estados Unidos para enfrentarse a su par de México, otro equipo en reconstrucción que estrena cuerpo técnico con Rafael Márquez como seleccionador y de asistentes Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado.
Nueve jugadores fueron convocados por primera vez al combinado patrio para esta fecha FIFA, además de otros que regresan a la lista y que no participaron en la última Copa Mundial de 2026 en Norteamérica.
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