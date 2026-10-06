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¿Tapará Mier y jugará Rengifo? Así podría formar la Selección Colombia contra Perú en Miami

El seleccionado colombiano se mide contra los peruanos en el último partido de la fecha Fifa de septiembre y octubre.

  • El arquero Kevin Mier, del Cruz Azul de México, podría ser el titular de Colombia en su partido contra Perú. Foto: tomada del x de @SeleccionColombia
    El arquero Kevin Mier, del Cruz Azul de México, podría ser el titular de Colombia en su partido contra Perú. Foto: tomada del x de @SeleccionColombia
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 26 minutos
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Se acabó el tiempo en la primera convocatoria de la Selección Colombia después del Mundial de Norteamérica. Este martes, contra Perú, en el estadio de Miami, el seleccionado nacional tiene su último partido amistoso de la triple fecha Fifa que hubo entre finales de septiembre y los primeros días de octubre.

El equipo criollo busca, desde las 6:45 p.m., en esta ventana de amistosos. Los colombianos igualaron 1-1 contra México en su primera presentación; mientras que perdieron 0-1 con Paraguay en el segundo encuentro, que se disputó el viernes pasado. Para eso, Néstor Lorenzo podría hacer cambios en la alineación titular.

¿Quiénes puedes ser los titulares de la Selección Colombia contra Perú?

Desde el lunes, en la previa del último entrenamiento que realizó la Selección para el partido contra los peruanos, el entrenador de Colombia aseguró que utilizará una nómina mixta en el partido que se jugará en el estadio del Inter de Miami.

Lorenzo, quien desde el inicio de la concentración manifestó que le gustaría darle minutos a los tres arqueros, aseguró que era muy posible que el santandereano Kevin Mier fuera inicialista contra Perú. Álvaro Montero fue el titular en el duelo ante México; mientras que Aldair Quintana defendió la portería colombiana contra Paraguay.

El técnico colombiano agregó que esperaba darle minutos a todos los futbolistas que convocó para la gira por Estados Unidos. Hasta el momento, solo cinco de los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo no tuvieron minutos: Mier, Roger Caicedo, Daniel Arcila, Juan Manunel Rengifo y Óscar Perea.

El entrenador nacional, quien ha sido enfático en que es necesario tener una base, una estructura que permita que el equipo compita, podría darles la oportunidad de sumar minutos en este juego. En caso de que sí, Colombia jugaría con Mier en el arco, Daniel Muñoz como lateral derecho, Roger Caicedo y Dávinson Sánchez capitán del equipo, en la zaga de centrales y Samuel Velásquez como lateral izquierdo.

En la zona media, Colombia podría salir con Juan Manuel Rengifo y Gustavo Puerta; entre tanto, en la zona ofensiva, donde por lo general salen con tres jugadores, podrían ocupar la posición de extremo Daniel Arcila; mientras que en el ataque iría Jhon Arias jugaría de enganche y Óscar Perea por la banda izquierda. El centrodelantero podría ser Kevin Viveros o Luis Javier Suárez.

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora y dónde se jugará el partido amistoso Colombia vs. Perú?
El compromiso se disputará este martes a las 6:45 p.m. en el estadio del Inter de Miami (Chase Stadium) en Estados Unidos.
¿Cuáles han sido los resultados de Colombia en esta triple fecha FIFA de finales de septiembre e inicio de octubre?
La Selección Colombia empató 1-1 frente a México en el primer amistoso y cayó 0-1 ante Paraguay en el segundo compromiso.
¿Quién será el arquero titular de Colombia frente a Perú?
Néstor Lorenzo confirmó la presencia del santandereano Kevin Mier, completando la rotación de guardametas tras las presentaciones de Álvaro Montero (ante México) y Aldair Quintana (ante Paraguay).
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