Don Hernando, a sus 79 años, conquistó la meta de la Media Maratón de Guatapé

Lo vivido este domingo en la III Media Maratón de Guatapé dejó ver que algunas victorias no se miden en récords, sino por el tesón que se les pone. Ese día, el dorsal 839 le fue asignado a uno de los deportistas que –sin ocupar los primeros lugares– también se llevó la gloria. Don Hernando Jiménez Martínez terminó convirtiéndose en uno de los corredores más aplaudidos del certamen deportivo de Guatapé. A sus 79 años, don Hernando asumió el reto de recorrer la competencia de 21 kilómetros con la determinación de quien sabe que llegar a la meta no es cuestión de improvisación, sino de disciplina, entrenamiento y amor por el deporte.

Corpagua TV registró cómo por las veredas de Guatapé avanzaba concentrado. Su paso era firme y determinado, aunque el esfuerzo de tantos kilómetros ya comenzaba a hacerse sentir. De vez en cuando levantaba la mirada para saludar a quienes lo acompañaban y lo animaban desde las orillas del recorrido. Cada metro lo acercaba a un momento que parecía reservado para los grandes campeones. Y entonces llegó el último tramo. En video quedó registrado cómo don Hernando apretó el paso para afrontar el remate. Delante de él, un guarda de tránsito en motocicleta abría el camino mientras las sirenas de otro vehículo oficial detrás de él anunciaban su llegada. A lado y lado, los aplausos iban creciendo. Con su ritmo sostenido, la meta se iba acercando; los organizadores y espectadores le hicieron una calle de honor, como si estuvieran recibiendo al mismísimo ganador de la competencia. Entre el sonido de sirenas, aplausos y gritos de aliento, don Hernando terminó llegando al punto de llegada. En cámara no quedó registro del tiempo, tampoco se necesitó para dar cuenta de la proeza. Apenas cruzó la meta, lo recibió su familia, quien le colgó la medalla que certificaba que había superado el duro recorrido, una medalla que en ese momento tal vez se hizo tan valiosa como la del primer lugar. “Me siento muy bien; obviamente, es un esfuerzo muy grande, pero en todo el tiempo estuve bien, porque entrené y me preparé. Yo acá no estoy improvisando”, dijo después de completar el recorrido al canal local de Guatapé, aclarando por si alguien tenía dudas de su entereza.