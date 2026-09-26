‘La Tortura’ de no estar en Madrid: Shakira y Alejandro Sanz se reencontraron en el cuarto concierto

Shakira volvió a abrir Macondo Park la noche del 25 de septiembre, en el segundo fin de semana de su residencia en Madrid, y lo hizo con un invitado especial, Alejandro Sanz. Los dos artistas se han reencontrado en Madrid para sorpresa del público que no pudo contener la ovación al sonar los primeros acordes de “La Tortura”.
El cantante madrileño es el segundo artista al que invita Shakira para compartir el escenario de su residencia y cantar a dúo algunos de sus temas tras el paso de Laura Pausini. Pero la presencia de Alejandro Sanz tiene además un significado especial dentro de la trayectoria de la artista colombiana.
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Ambos unieron sus voces en 2005 en ‘La tortura’, una de las colaboraciones más conocidas de la música en español y una canción que forma parte del repertorio de esta gira. Para Shakira, Alejandro Sanz es un “hermano”, y así lo ha presentado la colombiana cuando el intérprete español apareció en el escenario entre el asombro y la ovación del público.