“Uganda te está llamando”: El video con el que los Ghetto Kids invitaron a Shakira a su país

El reconocido grupo de danza ugandés Ghetto Kids ha extendido una invitación formal a la estrella colombiana Shakira para que visite su país natal, esto tras haber compartido escenario en eventos de talla mundial con ella en Estados Unidos. Los jóvenes bailarines desean que la artista conozca de cerca la riqueza natural y cultural de la nación africana.

A través de un video publicado en sus redes sociales, los integrantes de la agrupación enviaron un mensaje directo a la cantante: “¡Hola, Shakira. Uganda te está llamando! Te invitamos oficialmente a visitar el lugar que con tanto orgullo llamamos hogar”.

En el video compartido en sus perfiles, los bailarines presentan paisajes emblemáticos como el río Jinja y el nacimiento del río Nilo, que es considerado el más largo del mundo.

Lea también: Así fue como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira se lucieron en el primer show de entretiempo de los mundiales

Además de las palabras de invitación, los niños también interpretaron una canción dedicada especialmente a Shakira, expresando su entusiasmo por mostrarle las cascadas y la exuberante vegetación de su tierra. “Estamos ansiosos por recibirte y mostrarte todo lo que hace especial a nuestro país”, manifestaron los pequeños, quienes prometieron ser sus guías personales.