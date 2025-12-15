Shakira se vio obligada a suspender concierto en Argentina; fue evacuada del escenario

El esperado concierto de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Argentina, terminó con decepción para algo más de 50.000 fanáticos, quienes vieron cómo la presentación de la barranquillera terminó abruptamente.

La presentación de la cantante que hace parte de la gira Las mujeres ya no lloran tour había generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperaban ver los últimos espectáculos de la gira de la artista en Latinoamérica.

El show en Córdoba comenzó alrededor de las 9:40 de la noche después de la presentación de la cantante Tizishi como telonera. Ese primer acto tuvo que retrasarse casi 40 minutos por condiciones climáticas.

Cuando Shakira apareció en escena con su característica “caminata de la loba”, mantuvo la energía y la interacción con el público a pesar de la lluvia, incluso secándose el cabello y asegurando que “la lluvia es fría, pero ustedes me calientan”.

Sin embargo, a las 11:12 de la noche, cuando la colombiana llevaba más de una hora sobre el escenario cantando en medio de un vendaval, la tormenta se intensificó con relámpagos y truenos. Mientras La Loba cantaba Pies descalzos, llegó la suspensión definitiva, cuando apenas faltaban cinco temas para el cierre oficial de la presentación.