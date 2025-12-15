x

Shakira se vio obligada a suspender concierto en Argentina; fue evacuada del escenario

La primera presentación de la barranquillera en la ciudad de Córdoba no pudo concluir, afectando a más de 50 mil seguidores que quedaron sorprendidos tras un abrupto cierre del show.

Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 47 minutos
bookmark

El esperado concierto de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Argentina, terminó con decepción para algo más de 50.000 fanáticos, quienes vieron cómo la presentación de la barranquillera terminó abruptamente.

La presentación de la cantante que hace parte de la gira Las mujeres ya no lloran tour había generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperaban ver los últimos espectáculos de la gira de la artista en Latinoamérica.

Lea también: ¿Qué pasó? Se conoce la verdadera razón por la que sobrino de Shakira ya no trabaja en su staff

El show en Córdoba comenzó alrededor de las 9:40 de la noche después de la presentación de la cantante Tizishi como telonera. Ese primer acto tuvo que retrasarse casi 40 minutos por condiciones climáticas.

Cuando Shakira apareció en escena con su característica “caminata de la loba”, mantuvo la energía y la interacción con el público a pesar de la lluvia, incluso secándose el cabello y asegurando que “la lluvia es fría, pero ustedes me calientan”.

Sin embargo, a las 11:12 de la noche, cuando la colombiana llevaba más de una hora sobre el escenario cantando en medio de un vendaval, la tormenta se intensificó con relámpagos y truenos. Mientras La Loba cantaba Pies descalzos, llegó la suspensión definitiva, cuando apenas faltaban cinco temas para el cierre oficial de la presentación.

“Le informamos que, debido a las condiciones climáticas adversas, se da por finalizado el evento”, fue el mensaje que apareció en las pantallas gigantes del estadio. El anuncio fue acompañado por un llamado a través de los parlantes.

Shakira se vio obligada a suspender concierto en Argentina; fue evacuada del escenario

La medida, según la organización, fue tomada con el objetivo de proteger la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, pues la presencia de descargas eléctricas representaba un riesgo para los músicos y el público en el escenario al aire libre.

La decisión de suspender el concierto y proceder a la evacuación generó frustración y enojo entre los asistentes, quienes tuvieron que abandonar el predio bajo la lluvia y en medio del barro.

Fanáticos cuestionaron a través de las redes sociales a la organización recordando que en días previos se había garantizado que el show se realizaría sin inconvenientes pese a los pronósticos del clima. Algunos asistentes también manifestaron su descontento, señalando que habían viajado desde otras ciudades e incluso países, sin embargo, otros destacaron el profesionalismo de la cantante al priorizar la seguridad.

Por el momento no se ha anunciado una posible reprogramación del concierto ni una devolución del dinero de las entradas. Por ahora, sigue en pie el segundo concierto de la colombiana este lunes, 15 de diciembre.

Siga leyendo: La gira LMYNL World Tour convirtió a Shakira en la artista latina más taquillera de 2025

