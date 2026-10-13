¿Cuánto recaudó Shakira en su gira mundial? Esta es la millonaria cifra de su tour más taquillero

Trece conciertos, más de 700.000 asistentes y un impacto económico superior a los 200 millones de euros en Madrid. Sumando todo lo recaudado a nivel global, fueron 534 millones de dólares solo en taquilla. La gira Las Mujeres Ya No Llorar World Tour de Shakira es un rotundo éxito comercial y sin duda uno de los fenómenos del entretenimiento en vivo más grandes de la historia reciente.
La barranquillera cerró este lunes su residencia europea en la capital española con una lista de registros que difícilmente se repetirán pronto. Las primeras nueve fechas de la residencia vendieron 452.097 entradas, con un promedio de 50.233 fans por concierto, cifras que le valieron el primer lugar en el chart LIVE75 de Pollstar correspondiente a septiembre, la medición de referencia para el negocio del entretenimiento en vivo a nivel mundial.