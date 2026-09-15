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USO respalda reforma estatutaria de Ecopetrol propuesta por De la Espriella y pide avanzar en fracking

El presidente de la Unión Sindical Obrera, Martín Ravelo, respaldó la reforma estatutaria propuesta por el Ministerio de Hacienda para Ecopetrol, que elimina la obligación de mantener tres integrantes de la junta directiva anterior.

  • Presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo. Foto: Redes sociales
    Presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo. Foto: Redes sociales
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 41 minutos
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En el marco de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, anunció su respaldo a la reforma del artículo 20 de los estatutos de la compañía propuesta por el Ministerio de Hacienda, así como al desarrollo de pilotos de yacimientos no convencionales para fortalecer la soberanía energética del país.

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Ravelo señaló que la modificación estatutaria permitiría renovar el gobierno corporativo de Ecopetrol, al eliminar la obligación de mantener tres integrantes de la junta directiva anterior.

USO pide fortalecer la producción nacional

Durante su intervención en la Asamblea, el presidente de la USO advirtió sobre la dependencia del país de las importaciones de combustibles y gas, y planteó la necesidad de impulsar nuevos proyectos para fortalecer el negocio de hidrocarburos de Ecopetrol.

“Hoy el país importa más del 30% del gas esencial que consumimos los colombianos, estamos importando más del 40% de la gasolina que consumimos en el país y la refinería de Barrancabermeja está importando más del 5% de los crudos livianos que requiere para balancear su dieta”, señaló Ravelo.

Vea aquí: Robledo alerta por rumbo de Ecopetrol con De la Espriella: “No es raro que la vuelvan transnacional”

Ante este escenario, sostuvo que se deben implementar políticas orientadas a la ejecución de proyectos que fortalezcan el negocio original de la compañía.

Entre las iniciativas mencionó la incorporación de tecnología de punta para el recobro mejorado en campos maduros, la firma de nuevos contratos de exploración y el desarrollo de pilotos de fracking en el Magdalena Medio.

Avanzar en fracking

Ravelo defendió particularmente el desarrollo de los pilotos de yacimientos no convencionales (fracking) y planteó que sus resultados permitirían evaluar el potencial de estos recursos para atender las necesidades energéticas del país.

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“Si esos pilotos son positivos y arrojan buenos resultados, podrían significar la superación de la crisis en materia de suministro de gas y representarían la ampliación de la capacidad refinadora de Barrancabermeja, que ya se encuentra a tope”, afirmó.

Para el dirigente sindical, avanzar en estas iniciativas permitiría reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la soberanía energética del país.

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