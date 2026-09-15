¿Quién es Camilo Barco, presidente encargado de Ecopetrol tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado?

La salida de Juan Carlos Hurtado Parra de la presidencia encargada de Ecopetrol abrió paso a un nuevo nombre en la cabeza de la petrolera estatal. Se trata de Alfonso Camilo Barco Muñoz, un abogado con más de 35 años de experiencia en cargos de alta dirección y una trayectoria especialmente ligada a las finanzas corporativas, la banca de inversión, la infraestructura y el sector energético. Barco asumió como presidente encargado de Ecopetrol desde este martes 15 de septiembre, luego de que la Junta Directiva de la compañía aprobara su designación en la sesión del lunes 14 de septiembre. El nuevo encargado ya hacía parte de la estructura directiva de la petrolera. Es vicepresidente corporativo de Finanzas y Valor Sostenible, además de representante legal suplente de Ecopetrol, por lo que su llegada a la presidencia encargada se da desde una posición interna de la compañía. Su nombramiento se produce después de que Hurtado presentara su renuncia a la presidencia encargada, cargo que ocupaba desde abril de este año tras la salida de Ricardo Roa. Ecopetrol informó que Hurtado permanecerá vinculado a la empresa hasta este 15 de septiembre, fecha en la que se hace efectivo su plan de retiro por mutuo acuerdo, aprobado en julio de 2026. Le puede interesar: Juan Carlos Hurtado renuncia a la Presidencia (e) de Ecopetrol, un día antes de la asamblea extraordinaria

¿Quién es Camilo Barco?

Alfonso Camilo Barco Muñoz es abogado de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. Además, realizó programas ejecutivos en Finanzas Corporativas, Mercados de Capitales y Finanzas Internacionales en Chicago Booth School of Business y en la London School of Economics and Political Science (LSE). Su trayectoria profesional supera las tres décadas y está concentrada en áreas como banca de inversión, finanzas empresariales, gobierno corporativo y creación de valor, con experiencia en compañías y entidades de los sectores energético, financiero y de infraestructura. Antes de llegar a Ecopetrol ocupó cargos de alta responsabilidad tanto en el sector privado como en el público. Fue Managing Partner de A&M Consulting Colombia, Country Head de Banca de Inversión de Banco Itaú, director general de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda y presidente de Seguros La Previsora. También se desempeñó como Head de Banca de Inversión de BBVA, CFO del Grupo ISA, gerente de Consultoría Financiera de Deloitte y asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el programa de Privatizaciones y Concesiones en Colombia. Su hoja de vida también incluye participación en juntas directivas de empresas y entidades como Ecopetrol, Bancóldex, Telefónica, ISA Capital do Brasil, CTEEP, Red Eléctrica del Perú, Intervial Chile, Metro de Bogotá y Fiduciaria La Previsora, entre otras. En Ecopetrol, su experiencia financiera adquiere especial relevancia debido a que llega a la presidencia encargada desde la vicepresidencia responsable de Finanzas y Valor Sostenible, en momentos en que la compañía enfrenta decisiones estratégicas relacionadas con inversión, producción, transición energética y generación de valor. Lea más: La veterinaria fantasma de los gatos de Ricardo Roa: $900 millones facturados y una sede que no aparece

La salida de Hurtado y el nuevo escenario en Ecopetrol

La designación de Barco ocurre en medio de la salida de Hurtado, cuya gestión había quedado bajo escrutinio después de que se conociera un audio de 43 minutos entregado a las autoridades y que abrió una nueva línea de investigación sobre presuntas gestiones para influir en nombramientos y contratos de Ecopetrol. Según información revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, la grabación habría sido realizada durante un desayuno ocurrido hace cerca de un año y medio. En ella aparecerían el empresario catalán Manel Grau, un contratista identificado como “Víctor” y Hurtado. Mientras se produce este relevo en la presidencia encargada, Ecopetrol también enfrenta cambios en su Junta Directiva. Hildebrando Vélez Galeano manifestó su voluntad de renunciar como integrante de la Junta, con efecto a partir del 15 de septiembre de 2026. La compañía señaló que agradece a Vélez sus aportes durante su permanencia en la Junta, especialmente en asuntos ambientales y en el fortalecimiento de la relación con los territorios, y precisó que el órgano directivo puede continuar deliberando y tomando decisiones válidamente con los integrantes restantes. Conozca también: “Podemos comprarle gas a Venezuela y devolverle la mitad en energía”: embajador de Colombia en Venezuela El relevo también coincide con la asamblea de accionistas de Ecopetrol, en la que están previstos cambios a los estatutos y la elección de nuevos integrantes de la Junta Directiva. Entre las modificaciones planteadas está la del artículo 20, con la que se busca eliminar la obligación de conservar tres integrantes de la Junta anterior cuando se realice una nueva elección. En este escenario, Camilo Barco queda al frente de Ecopetrol como presidente encargado, con el reto de conducir la compañía mientras se define el rumbo de su dirección y de su Junta Directiva. Su principal carta de presentación es precisamente la experiencia que ha acumulado durante más de 35 años en finanzas, energía, infraestructura y gobierno corporativo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: