Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Robledo alerta por rumbo de Ecopetrol con De la Espriella: “No es raro que la vuelvan transnacional”

Durante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, el exsenador y accionista minoritario Jorge Enrique Robledo cuestionó la visión económica del presidente De la Espriella y advirtió sobre el riesgo de que la petrolera termine entregando negocios de gran tamaño a compañías transnacionales.

  • El exsenador y accionista minoritario afirmó que su preocupación está relacionada con que Ecopetrol termine destinando negocios de gran tamaño a empresas multinacionales. Foto: Redes sociales
    El exsenador y accionista minoritario afirmó que su preocupación está relacionada con que Ecopetrol termine destinando negocios de gran tamaño a empresas multinacionales. Foto: Redes sociales
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
bookmark

En el marco de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol, realizada este 15 de septiembre, Jorge Enrique Robledo puso sobre la mesa sus reparos frente al rumbo que podría tomar la compañía bajo el nuevo Gobierno. El exsenador y accionista minoritario señaló que la visión económica del presidente Abelardo de la Espriella es “propia del neoliberalismo” y expresó su preocupación por el futuro de la empresa.

“Y no es raro que una empresa nacional como Ecopetrol nos la vuelvan transnacional”, afirmó Robledo, quien también cuestionó la posibilidad de que la petrolera entregue “una cantidad importante de negocios a compañías transnacionales”.

Puede leer: Ecopetrol se juega su gobernanza: arranca asamblea extraordinaria para renovar su junta directiva

El exsenador criticó, además, la idea de que el capital nacional y extranjero sean tratados como equivalentes en este tipo de decisiones. Su preocupación está relacionada con que Ecopetrol termine destinando negocios de gran tamaño a empresas multinacionales.

Más allá de la participación de capital extranjero, Robledo planteó preguntas sobre cuál será la estrategia de Ecopetrol y si los hidrocarburos continuarán siendo el eje de su negocio. También cuestionó qué ocurrirá con la Refinería de Barrancabermeja y si la compañía seguirá destinando recursos a negocios distintos de su actividad tradicional.

Vea aquí: ¿Quién es Camilo Barco, presidente encargado de Ecopetrol tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado?

Robledo cuestiona el futuro de Barrancabermeja

Otro de los puntos que el accionista minoritario puso sobre la mesa fue el futuro de la Refinería de Barrancabermeja. Según Robledo, se trata de una infraestructura que no ha recibido la atención que debería, en un contexto en el que Colombia está importando productos refinados.

También cuestionó qué ocurrirá si Ecopetrol insiste en destinar recursos a negocios que, en su opinión, no hacen parte de su actividad propia de hidrocarburos.

Más noticias: Juan Carlos Hurtado renuncia a la Presidencia (e) de Ecopetrol, un día antes de la asamblea extraordinaria

“Estamos importando gas en grande y carísimo. Este es un tema que se debe tratar sistemáticamente”, señaló.

Robledo también insistió en que Ecopetrol debe definir una estrategia contra la corrupción y establecer una posición clara frente a los negocios y actividades que serán prioritarios para la compañía.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos