Síntomas de insuficiencia cardíaca: estas son las señales de alerta que explican médicos

La falta de aire, el cansancio fuera de lo habitual y la hinchazón en las piernas pueden parecer molestias comunes, pero cuando aparecen de manera persistente también pueden ser señales de insuficiencia cardíaca. Reconocer estos cambios y consultar a tiempo puede ayudar a identificar la enfermedad y establecer un manejo adecuado. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón pierde capacidad para bombear la sangre que necesita el organismo o presenta dificultades para llenarse y relajarse correctamente. Una de sus principales manifestaciones es la disnea o falta de aire, presente en más del 90% de los casos. Al comienzo, la dificultad para respirar puede aparecer durante actividades físicas que antes se realizaban sin problema. A medida que la condición avanza, también puede presentarse en reposo. Algunas personas pueden experimentar además dificultad para respirar al acostarse y necesitar varias almohadas para dormir con mayor comodidad.

La falta de aire puede aparecer inicialmente durante la actividad física y, en casos más avanzados, incluso en reposo. FOTO: Magnific.

¿Cuáles son los síntomas de una insuficiencia cardíaca?

A la falta de aire pueden sumarse cansancio, menor capacidad para realizar ejercicio y acumulación de líquidos. Esta última suele manifestarse mediante hinchazón en las piernas o en las extremidades inferiores. Lea también: ¡Ojo! Perros estarían siendo envenenados en La América, en Medellín; les lanzan salchicha con pastillas en su interior “Reconocer estos signos y comprender los factores que pueden llevar al deterioro de la función cardíaca es fundamental”, explica el doctor Jairo Alfonso Gándara Ricardo, cardiólogo clínico y líder del Programa de Insuficiencia Cardíaca del Hospital San Vicente Fundación Medellín. Entre las condiciones que pueden favorecer la aparición de insuficiencia cardíaca están la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y las alteraciones de las válvulas del corazón. La diabetes y el colesterol elevado también pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Por eso, los controles médicos y el manejo de estos factores de riesgo hacen parte de la prevención. Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regularmente, evitar el consumo de tabaco, conservar un peso adecuado y procurar un buen descanso también contribuyen al cuidado cardiovascular.

¿Cuándo consultar al médico?

Si una persona presenta cambios persistentes en su capacidad física o en su manera habitual de respirar, es recomendable buscar valoración médica. No normalizar una nueva dificultad para realizar actividades cotidianas puede favorecer un diagnóstico oportuno. Cuando existe insuficiencia cardíaca, el tratamiento depende de las características y evolución de cada caso. En el Hospital San Vicente Fundación Medellín, el manejo se realiza mediante un modelo integral que articula Cardiología Clínica con especialidades como Cirugía Cardíaca, Hemodinamia y Electrofisiología. El abordaje puede incluir medicamentos, seguimiento especializado, educación y, cuando se requiere, procedimientos de mayor complejidad. También puede contemplar intervenciones sobre las válvulas del corazón, dispositivos de estimulación cardíaca o procedimientos percutáneos. La rehabilitación cardíaca es otro componente del manejo. Según el especialista, puede contribuir a mejorar la adherencia al tratamiento, prevenir descompensaciones y hospitalizaciones y recuperar progresivamente la capacidad física mediante ejercicio supervisado. El objetivo es controlar la enfermedad y preservar, en la medida de lo posible, la autonomía y calidad de vida de los pacientes. En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, la recomendación es prestar atención a cambios que antes no estaban presentes y consultar cuando estos persisten.

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