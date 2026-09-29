Crece debate por la vivienda turística en Medellín: ¿cuáles son los argumentos de cada parte?

El debate por el futuro de la vivienda turística en Medellín sigue encendido. Luego de que en el Concejo se empezaran a discutir los cambios que se buscan adoptar en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para regular esa actividad, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que su gobierno no tiene previsto echarse para atrás en esa tarea.
En medio de una controversia cada vez más álgida, el mandatario denunció que en el Concejo se estaría dando un fuerte lobby por parte de las empresas dedicadas a intermediar en ese negocio de las rentas cortas.
“No puede ser que en una modificación tan importante de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) haya sido tanto el lobby de un solo sector que haya dominado la discusión. La discusión tiene que ser pública. Aquí no va a haber discusiones a puerta cerrada. De una vez lo advierto, nosotros ya radicamos el POT al Concejo de Medellín, la discusión es totalmente pública, así como lo hemos tenido estos dos años de elaboración”, dijo.
Le puede interesar: “Hagan lobby, pero de frente a la ciudadanía”: alcalde defendió regulación a viviendas turísticas en el POT
Si bien el alcalde aludió indirectamente a algunas de las empresas dedicadas a intermediar en esas rentas cortas como las más activas en esa campaña, también respondió en general a muchos sectores políticos de diferentes matices que también han formulado cuestionamientos a la iniciativa.
Y es que desde otras orillas, incluyendo también agremiaciones y centros de pensamiento, las regulaciones han sido vistas como un atentado contra la propiedad privada y las libertades ciudadanas.