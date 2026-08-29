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Van ocho sismos en Colombia este sábado: Chocó concentra el de mayor magnitud

El Servicio Geológico Colombiano reportó seis movimientos en Chocó entre las 3:39 a. m. y las 8:58 a. m. de este sábado 29 de agosto. El de mayor magnitud alcanzó 3,9.

  • Chocó registra varios temblores durante la mañana, el mayor fue de 3,9. Foto: Servicio Geológico Colombiano
    Chocó registra varios temblores durante la mañana, el mayor fue de 3,9. Foto: Servicio Geológico Colombiano
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 18 minutos
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El Servicio Geológico Colombiano reportó ocho sismos en distintas zonas del país durante la madrugada y la mañana de este sábado 29 de agosto. Chocó concentró seis de los movimientos, incluido uno de magnitud 3,9 registrado en Medio San Juan.

La actividad sísmica comenzó temprano en Chocó. El primer movimiento se registró a las 3:39 a. m. en Istmina, con una magnitud de 3,0 y una profundidad de 43 kilómetros. Catorce minutos después, a las 3:53 a. m., ocurrió otro sismo en el mismo municipio, esta vez de magnitud 2,8 y a 40 kilómetros de profundidad.

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A las 5:50 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en Medio San Juan (Andagoya), Chocó, un sismo que inicialmente fue informado con una magnitud de 4,0, pero posteriormente fue ajustado a 3,9. El movimiento tuvo una profundidad de 40 kilómetros y su epicentro fue localizado a 14 kilómetros de Sipí, 45 kilómetros de Nóvita y 56 kilómetros de El Dovio, en Valle del Cauca.

La actividad continuó en la zona a las 7:57 a. m. de magnitud 2,3 en Medio San Juan, seguido por uno de magnitud 2,0 en Sipí a las 8:06 a. m. Luego, el más reciente a las 8:58 a. m. desde Istmina, con magnitud 3,1 y una profundidad de 41 kilómetros. Entre el primer y el último movimiento en Chocó transcurrieron 5 horas y 19 minutos.

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Además de los seis eventos registrados en Chocó, durante la mañana se reportó un sismo de magnitud 2,6 en Los Santos, Santander, a las 7:20 a. m., con una profundidad de 135 kilómetros. En la madrugada también se registró un movimiento de magnitud 2,4 en Aldana, Nariño, dentro del área de influencia del volcán Cumbal, a la 1:23 a. m.

Orden cronológico de los sismos de este sábado 29 de agosto

• 8:58 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 3,1, profundidad de 41 km.

• 8:06 a. m. — Sipí, Chocó: magnitud 2,0, profundidad de 32 km.

• 7:57 a. m. — Medio San Juan (Andagoya), Chocó: magnitud 2,3, profundidad de 40 km.

• 7:20 a. m. — Los Santos, Santander: magnitud 2,6, profundidad de 135 km.

• 5:50 a. m. — Medio San Juan (Andagoya), Chocó: magnitud 3,9, profundidad de 40 km.

• 3:53 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 2,8, profundidad de 40 km.

• 3:39 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 3,0, profundidad de 43 km.

• 1:23 a. m. — Aldana, Nariño: magnitud 2,4, superficial.

Si sintió alguno de estos sismos, el SGC tiene habilitada su plataforma Sismo Sentido, donde los ciudadanos pueden reportar cómo percibieron el movimiento y en qué lugar se encontraban. Esta información ayuda a complementar el monitoreo de la actividad sísmica en el país.

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