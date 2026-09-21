De amigos del colegio a socios: así nació la startup paisa que ya financia US$125 millones a empresas en Latam

Sebastián Cárdenas y Daniel Castrillón se conocen desde niños. Ambos son paisas y fueron compañeros en The Columbus School, en Envigado, donde comenzó una amistad que con los años terminó convirtiéndose en una sociedad empresarial que hoy presta US125 millones ($399.000 millones) a empresas tecnológicas en América Latina.
Así es, los dos, hoy de 30 años, decidieron llevar esa relación al universo de las startups. Crearon Skalar, una fintech enfocada en financiar a compañías tecnológicas para que puedan adquirir nuevos clientes. Su razón de ser es ofrecer una alternativa frente a los mecanismos tradicionales con los que estas startups consiguen capital.