Telepatía, la startup paisa que levantó 42 millones de dólares para “salvar” a los médicos

Telepatía, la startup paisa de inteligencia artificial para el sector salud fundada por Tomás Giraldo y Nicolás Abad, dos jóvenes de Medellín, cerró una ronda Serie A de 33 millones de dólares liderada por Andreessen Horowitz (a16z), uno de los fondos de capital de riesgo más influyentes de Silicon Valley.
Sumada a una ronda semilla de 9 millones, la cifra total levantada por la compañía llega a 42 millones de dólares.
En la ronda también participaron inversionistas de peso individual como Shyam Sankar, director de tecnología de Palantir; David Vélez, fundador de Nubank; y Simón Borrero, fundador de Rappi. Los fondos que ya venían acompañando a Telepatía desde etapas tempranas, como A-Star, Abstract, Canary, Picus y SV Angel, decidieron duplicar su apuesta en esta nueva ronda.
Cabe recordar que la ronda Serie A marca un punto de inflexión para las startups que ya superaron la etapa semilla y buscan consolidarse en el mercado. En esta fase, las empresas suelen levantar entre US$3 millones y US$30 millones para fortalecer sus productos, ampliar su base de clientes y acelerar su crecimiento.
Desde Andreessen Horowitz, comentaron que la decisión de invertir no fue compleja, ya que “simplemente los vimos claramente como los ganadores”.
Agregaron que el fondo cree que la salud será la industria más transformada por la inteligencia artificial. Telepatía se suma así al portafolio de salud de a16z, que también incluye a las estadounidenses Abridge AI y Ambience Healthcare, dedicadas a la documentación clínica automatizada.
Para el fondo, es una de sus mayores apuestas en IA para salud fuera de Estados Unidos.
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