“Conexión quiere ser una plataforma que funcione los 365 días del año”: Ana María Osorio, CEO del evento

Conexión Summit llega este martes 18 de agosto con su tercera edición y una apuesta que busca diferenciarse de los encuentros tradicionales de emprendimiento: menos pitch y más deals. En palabras de Ana María Osorio, CEO del evento, eso significa que el propósito no es concentrar la atención en inversionistas y levantamiento de capital, sino propiciar conversaciones entre emprendedores y grandes empresas que puedan convertirse posteriormente en negocios. El encuentro, que se realizará el 18 y 19 de agosto en Plaza Mayor, Medellín, espera superar los 1.000 emprendedores, contar con más de 80 corporativos y alcanzar 5.000 citas efectivas. A raíz del reciente terremoto que padeció el país, el evento donará el 20% de la boletería a los damnificados...