Encontraron con vida a Sofía Baquero, la niña de 12 años que estaba desaparecida en Bogotá

Después de tres días sin noticias sobre su paradero, Sofía Baquero Ramírez, de 12 años, fue encontrada con vida en el sur de Bogotá. El hallazgo se produjo en la noche del miércoles 16 de septiembre cerca de Candelaria la Nueva, en la localidad de Ciudad Bolívar. La información fue confirmada por el concejal de Bogotá Jesús David Araque, quien había ayudado a difundir la alerta por la desaparición de la menor. Según explicó, la niña fue trasladada por la Policía de Infancia y Adolescencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde permanece mientras se adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos. Entérese: Más de tres niñas desaparecidas en Bogotá en menos de 10 días: ¿qué está pasando? El Distrito dice que el 75 % son “evasiones” “Apareció cerca a Candelaria la Nueva en la localidad de Ciudad Bolívar”, informó Araque en sus redes sociales.

Tras ser localizada, la menor quedó a disposición del ICBF, que inició el procedimiento correspondiente para garantizar su protección y establecer las condiciones en las que se encuentra. Este proceso contempla la valoración de la situación de la niña y las medidas necesarias para garantizar sus derechos mientras las autoridades avanzan en la investigación. La Policía de Infancia y Adolescencia continúa recopilando información para determinar qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo desaparecida. Lea más: Se conocen detalles del caso de la menor hallada en un alcantarillado en Bogotá: el presunto responsable fue capturado Hasta ahora, no se han entregado detalles sobre dónde permaneció la menor durante esos días ni sobre las circunstancias exactas en las que fue localizada. El concejal Araque señaló que desde el momento del hallazgo ha mantenido contacto con la familia y agradeció la colaboración de los ciudadanos y de las autoridades que participaron en la búsqueda.

¿Qué había pasado con Sofía Baquero antes de ser encontrada?

El rastro de la menor se había perdido el lunes 14 de septiembre, cuando se encontraba acompañando a su abuela, quien había acudido a urgencias en el Hospital Santa Clara, en Bogotá. De acuerdo con la versión entregada por la familia al concejal, Sofía estaba junto a su hermano de 14 años a las afueras del centro asistencial. En un momento, el adolescente se dirigió a una tienda para comprar una botella de agua y, cuando regresó, su hermana ya no estaba: “Las versiones que nos cuenta la familia son que salen del hospital, el hermano va a (la tienda) y cuando regresa, ella no está”, detalló Araque. A partir de ese momento comenzó la búsqueda de la menor y la difusión de su información para intentar establecer dónde se encontraba.

¿Dónde reportar a una persona desaparecida en Colombia?

Independientemente del motivo de la ausencia, cada reporte requiere una respuesta oportuna de las autoridades. Si usted tiene información sobre una persona desaparecida o necesita reportar un caso, puede comunicarse con la línea 123, el celular 310 301 1308, la Fiscalía General de la Nación en la línea 122 o el programa AIDE de la Secretaría de Seguridad en el 601 377 9595, extensión 1137. El reporte temprano permite activar las rutas de búsqueda y entregar a las autoridades la información disponible sobre la persona desaparecida. No se vaya sin leer: Capturaron a señalado de feminicidio de turista holandesa en Salento; así fue la investigación Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: