Hombre murió tras ser atacado por un tiburón en Australia; es el cuarto caso este año

Un hombre murió este viernes tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba frente a una popular playa cercana a Perth, en el estado de Australia Occidental, informaron las autoridades.

Se trata de la cuarta muerte causada por un ataque de tiburón en Australia este año. “Se recibió el aviso de que un hombre había sido mordido por un tiburón mientras nadaba”, indicó una portavoz de la policía en un comunicado.

“El hombre murió a consecuencia del ataque”, añadió. Helicópteros y embarcaciones de la policía rastrearon las aguas frente a la playa de Sorrento después de que los servicios de emergencia fueran alertados.

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Las autoridades cerraron las playas de la zona hasta nuevo aviso. Medios locales informaron que varios testigos vieron sangre en el agua. La organización de salvamento marítimo Surf Life Saving WA señaló en redes sociales que un tiburón de especie aún no identificada estuvo implicado en el incidente, ocurrido a unos 50 metros de la costa.