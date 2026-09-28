Starship de SpaceX despega hacia la órbita en una misión clave para llegar a la Luna

SpaceX lanzó este lunes 28 de septiembre el Super Heavy-Starship en su primer vuelo con destino a la órbita, un paso clave para la compañía de Elon Musk en el desarrollo del que es considerado el cohete más potente del mundo y para los planes de la NASA de llevar astronautas nuevamente a la Luna. El lanzamiento ocurrió a las 8:49 a. m. EDT desde Starbase, en la costa del Golfo de Texas. Los 33 motores Raptor del propulsor Super Heavy se encendieron y elevaron el cohete de unos 122 metros de altura, mientras generaban alrededor de 16 millones de libras de empuje, aproximadamente el doble de lo producido por el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA. Sin embargo, durante el ascenso, la etapa superior de Starship perdió uno de sus motores. Después de evaluar la situación, los controladores de vuelo autorizaron que la misión continuara hacia la órbita.

¿Cómo fue el vuelo del Starship?

El Super Heavy estaba diseñado para separarse de la nave Starship poco más de dos minutos después del despegue. Tras la separación, el propulsor debía cambiar de dirección, volver a encender sus motores y dirigirse hacia el Golfo de México para realizar un amerizaje controlado. Conozca: Por qué uno de los telescopios más importantes de la NASA se está “hundiendo” y cómo será la inédita misión para salvarlo La misión completa fue planeada para durar cerca de 10 horas y realizar seis órbitas alrededor de la Tierra. Durante el vuelo, la nave Starship debía desplegar 26 satélites de internet Starlink de tercera generación, que tienen una capacidad diez veces mayor que la de los modelos anteriores. El objetivo principal era llevar la Starship a una órbita de aproximadamente 290 kilómetros de altura mediante dos encendidos de sus motores. El primero debía colocarla en una trayectoria suborbital, mientras que un segundo encendido, de 11 segundos, permitiría establecer una órbita estable si los sistemas de la nave se encontraban en buenas condiciones. Después de desplegar los satélites, los ingenieros debían seguir el comportamiento de la nave mientras completaba seis vueltas a la Tierra. Cerca de nueve horas después del lanzamiento estaba previsto un nuevo encendido para iniciar el regreso.

El vuelo representa un avance importante para SpaceX y también para el programa Artemis de la NASA, que contempla utilizar una variante de Starship como módulo de aterrizaje lunar. La compañía tendría que realizar múltiples vuelos de cargueros Super Heavy-Starship para transportar combustible y abastecer al vehículo antes de su viaje hacia la Luna. Para una futura misión lunar, la Starship utilizada como módulo de aterrizaje se encontraría con una cápsula Orion de la NASA en órbita lunar. Allí recogería a dos astronautas y los llevaría hasta la superficie, cerca del polo sur de la Luna, para posteriormente trasladarlos de regreso. La NASA tiene como objetivo un primer aterrizaje de este tipo en 2028, por lo que SpaceX deberá aumentar el ritmo de pruebas y demostrar que el sistema puede alcanzar los niveles de confiabilidad necesarios para vuelos tripulados. El proyecto también enfrenta dudas dentro de sectores de la industria aeroespacial sobre la posibilidad de tener listo el sistema para esa fecha. Como alternativa, la NASA financia el desarrollo de otro módulo lunar diseñado por Blue Origin. En una prueba prevista para el próximo año, Artemis III contempla que cuatro astronautas viajen en una cápsula Orion para encontrarse y acoplarse con prototipos de módulos lunares desarrollados por SpaceX y Blue Origin.

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