Por qué uno de los telescopios más importantes de la NASA se está “hundiendo” y cómo será la inédita misión para salvarlo

En 2004, la NASA –junto con organizaciones aeroespaciales de Reino Unido e Italia– lanzó un satélite que le permitiría estudiar uno de los eventos astronómicos más relevantes del universo: la explosión de rayos gamma. Considerados como la forma de luz más energética del universo, estos han ayudado a los astrofísicos a estudiar otros fenómenos como los agujeros negros, las supernovas y las colisiones estelares. Ahora, ese satélite que durante más de dos décadas ha hecho posibles algunos de los análisis y descubrimientos más importantes sobre estos fenómenos, el Observatorio Espacial Neil Gehrels Swift, se está hundiendo hacia la Tierra y, si no es rescatado, podría reingresar a la atmósfera terrestre antes de que termine 2026. Lea: Descubren la galaxia Andrómeda XXXVI Para evitarlo, la NASA pondrá en marcha una misión inédita. Una nave robótica intentará encontrarse con el observatorio, sujetarlo con brazos mecánicos y devolverlo a una órbita más alta. Si tiene éxito, será la primera vez que una misión de este tipo rescate un satélite científico en el espacio, un paso que podría cambiar la forma en que se prolonga la vida útil de futuras misiones espaciales. Sin embargo, este trabajo que estaba programado para este martes tuvo que ser reprogramado “debido a las condiciones meteorológicas adversas”, según explicó la agencia por medio de un comunicado. Se espera que se lleve a cabo este miércoles 1 de julio a las 4:43 de la mañana, hora Colombia.

¿Para qué sirve el observatorio Swift?

El Observatorio Neil Gehrels Swift fue diseñado para detectar algunos de los fenómenos más energéticos del universo: los estallidos de rayos gamma, que son los breves destellos de radiación de alta energía que suelen producirse cuando estrellas masivas explotan o cuando dos estrellas de neutrones colisionan. Lo que lo hace diferente a otros telescopios es la rapidez. Mientras algunos requieren más tiempo para apuntar hacia un objetivo, Swift puede detectar un estallido y orientar sus instrumentos hacia su origen en apenas dos minutos. Y además de observar rayos gamma, también estudia el universo en luz visible, ultravioleta y rayos X, lo que le permite obtener una visión mucho más completa de los eventos cósmicos. Como explicó la revista Science en un artículo publicado en junio de 2026 sobre este mismo tema, a lo largo de su historia, el observatorio ha contribuido a demostrar que la mayoría de los estallidos de rayos gamma se originan en supernovas, ayudó a confirmar que los destellos más cortos provienen de la fusión de estrellas de neutrones y participó en el descubrimiento del BOAT (Brightest of All Time), el estallido de rayos gamma más brillante registrado hasta ahora.

Por esa capacidad para reaccionar casi de inmediato ante fenómenos inesperados, los astrónomos siguen recurriendo a Swift cuando detectan explosiones o destellos repentinos con otros telescopios. En promedio, recibe alrededor de cinco solicitudes diarias para realizar observaciones de seguimiento.

Por esta razón se está “hundiendo” uno de los telescopios más importantes de la NASA

Swift, que no cuenta con un sistema de propulsión propio, fue lanzado a unos 600 kilómetros de altura. Sin embargo, después de 22 años en funcionamiento, ha descendido hasta aproximadamente 370 kilómetros. Esto se debe, en parte, a que, con el paso del tiempo, los satélites que orbitan cerca de la Tierra siguen sintiendo el efecto de las capas más externas de la atmósfera. Esa ligera resistencia hace que, poco a poco, vayan perdiendo altitud. En el caso de este observatorio, como ha explicado la NASA en diversas publicaciones realizadas sobre el tema, la situación se agravó debido al reciente máximo del ciclo de actividad magnética del Sol. Las tormentas solares calentaron y expandieron la atmósfera superior de la Tierra, aumentando el rozamiento sobre el observatorio y acelerando su descenso mucho más de lo que habían previsto.

Inicialmente, la agencia esperaba que Swift continuara operando hasta comienzos de la década de 2030. Sin embargo, en 2024 los expertos concluyeron que ya le quedaban solo meses. Para ganar tiempo, en febrero de 2026, la NASA suspendió temporalmente las operaciones científicas del observatorio y lo orientó en una posición que reduce al máximo la resistencia atmosférica.

¿En qué consiste el plan de la NASA para salvar el Observatorio Espacial Neil Gehrels Swift?

En lugar de permitir que el observatorio reingrese a la atmósfera y se pierda definitivamente, la NASA decidió intentar una maniobra nunca antes realizada con un satélite científico. En septiembre de 2025 contrató a la empresa estadounidense Katalyst Space Technologies, especializada en reparación y abastecimiento de naves en órbita, para desarrollar en menos de un año una misión de rescate. La compañía construyó una nave robótica llamada LINK, de unos 400 kilos y tamaño similar al de una nevera, que despegará a bordo de un cohete Pegasus XL de Northrop Grumman. Conozca: Así será Artemis III, la compleja misión que buscará abrir los pasos para llegar a Marte

Después del lanzamiento, LINK tardará entre una y dos semanas en alcanzar al observatorio. Antes de intentar capturarlo, tomará imágenes desde diferentes ángulos para que los controladores en Tierra revisen posibles daños ocasionados por basura espacial o micrometeoritos y definan la mejor estrategia para sujetarlo. Luego utilizará tres brazos robóticos para aferrarse a Swift y, durante más de seis semanas, activará sus propulsores para elevar lentamente el telescopio hasta devolverlo a una órbita cercana a los 600 kilómetros, la misma altura desde la que comenzó su misión en los dosmil. Además de alargar varios años la vida de Swift, el proyecto servirá para demostrar que en el futuro será posible rescatar, reparar o reabastecer otros satélites en lugar de reemplazarlos. Y si la misión funciona, también podría hacer que la estrategia se aplique en otros observatorios, como el telescopio espacial Hubble, cuya órbita también ha comenzado a descender lentamente con el paso del tiempo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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