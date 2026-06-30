Por qué uno de los telescopios más importantes de la NASA se está “hundiendo” y cómo será la inédita misión para salvarlo

En 2004, la NASA –junto con organizaciones aeroespaciales de Reino Unido e Italia– lanzó un satélite que le permitiría estudiar uno de los eventos astronómicos más relevantes del universo: la explosión de rayos gamma. Considerados como la forma de luz más energética del universo, estos han ayudado a los astrofísicos a estudiar otros fenómenos como los agujeros negros, las supernovas y las colisiones estelares.
Ahora, ese satélite que durante más de dos décadas ha hecho posibles algunos de los análisis y descubrimientos más importantes sobre estos fenómenos, el Observatorio Espacial Neil Gehrels Swift, se está hundiendo hacia la Tierra y, si no es rescatado, podría reingresar a la atmósfera terrestre antes de que termine 2026.
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Para evitarlo, la NASA pondrá en marcha una misión inédita. Una nave robótica intentará encontrarse con el observatorio, sujetarlo con brazos mecánicos y devolverlo a una órbita más alta. Si tiene éxito, será la primera vez que una misión de este tipo rescate un satélite científico en el espacio, un paso que podría cambiar la forma en que se prolonga la vida útil de futuras misiones espaciales.
Sin embargo, este trabajo que estaba programado para este martes tuvo que ser reprogramado “debido a las condiciones meteorológicas adversas”, según explicó la agencia por medio de un comunicado. Se espera que se lleve a cabo este miércoles 1 de julio a las 4:43 de la mañana, hora Colombia.