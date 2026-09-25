La conmovedora historia de Stephany Echeverría, madre que perdió sus piernas en el terremoto: De la Espriella la visitó

Stephany Echeverría protegió con su cuerpo a su pequeña hija mientras estaban atrapadas bajo los escombros que dejó el terremoto del 10 de agosto. Mientras tanto, le cantaba para mantenerla con vida. Por la tragedia, Stephany perdió sus dos piernas, pero, ¿cómo sobrevivió?
Este jueves, el presidente Abelardo de la Espriella la visitó en la Fundación Valle de Lili, en Cali. “Que mi hija esté bien me llena el alma, el corazón”, le dijo al primer mandatario.
En el marco de su visita a la capital del Valle del Cauca, De la Espriella estuvo en la Fundación para entregar viviendas amobladas a pacientes sobrevivientes del sismo que continúan su proceso de recuperación. Él le comentó que “la admira mucho” y la felicitó por su valentía. Stephany le contó la historia de cómo sobrevivió al terremoto.
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