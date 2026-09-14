Stream Fighters 5: estas son las peleas y participantes del evento organizado por WestCol

Stream Fighters 5 ya tiene definida su cartelera. Westcol y Blessd, La Divaza y Andrea Valdiri, Sebastucho y Leandro, y Valentino Lázaro y Emiro Navarro son algunas de las figuras que se enfrentarán en la quinta edición del evento de boxeo que se realizará el próximo 14 de noviembre en Bogotá.
El anuncio se hizo este domingo durante una transmisión especial encabezada por Westcol, quien había generado expectativa durante los últimos días al anticipar que revelaría los principales detalles de esta nueva edición.
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La cartelera está conformada por 10 combates y reúne a creadores de contenido, artistas y figuras del entretenimiento. Uno de los combates que más llamó la atención es el que protagonizarán Westcol y el cantante de reguetón Blessd.
La participación del artista ya había generado especulaciones entre los seguidores del evento, luego de que apareciera una pista relacionada con el cantante en el material promocional de esta edición.