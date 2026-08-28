Ponemos: una subasta de arte y moda para ayudar a los damnificados por el terremoto

Hasta el próximo lunes 31 de agosto podrá participar en la subasta Ponemos, una iniciativa para recaudar recursos que serán destinados a apoyar a las familias y reconstruir las edificaciones afectadas por el terremoto en el Suroeste Antioqueño, Montenegro y Quimbaya.

La iniciativa fue creada y convocada por María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, Paola Betancur y Manuela Rubio, de Makeno, y Tuti Barrera y Lorenzo Márquez, de Huevos y Escobas. Entre todos lograron reunir a destacados diseñadores, artistas, marcas y empresarios para transformar sus creaciones y aportes en ayuda concreta para las comunidades damnificadas.

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El nombre de la iniciativa explica su intención, PONEMOS: Lo que podemos, lo ponemos. Para que cada persona que se sume aporte lo que puede. “No todas las personas pueden ayudar de la misma manera, pero todas tienen algo para aportar. Algunos ponen su talento; otros, una prenda, una obra, una experiencia, recursos económicos o su capacidad para convocar a más personas”, dice el comunicado de la senadora. La totalidad del dinero obtenido será entregada a la Fundación Presentes para apoyar a los damnificados.