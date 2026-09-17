¡Pilas! Desde hoy y hasta el 2 de octubre estará suspendida la Línea K del Metrocable

Desde este jueves 17 de septiembre, la Línea K del Metrocable, que conecta las estaciones Acevedo y Santo Domingo, permanece fuera de servicio debido a los trabajos de mantenimiento anual que realizará el Metro de Medellín. La suspensión se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, por lo que el sistema volverá a prestar servicio normalmente a partir del sábado 3 de octubre de 2026. Lea más: Así van las obras más grandes que le están cambiando la cara a Medellín Durante este periodo, los usuarios que habitualmente utilizan este cable tendrán que recurrir a las rutas de transporte integradas dispuestas por el Metro para facilitar sus desplazamientos entre los sectores que normalmente atiende la Línea K.

¿Por qué cerraron la Línea K?

La suspensión obedece a una intervención de mantenimiento mayor, necesaria para realizar trabajos sobre el cable portador tractor del sistema. De acuerdo con el Metro de Medellín, estas labores hacen parte del mantenimiento anual programado y requieren que la línea permanezca fuera de operación mientras se ejecutan los trabajos.

La intervención también está relacionada con una afectación temporal en la movilidad vehicular de la zona. Para desarrollar las obras será necesario mantener cerrado un tramo de la calle 107, entre la carrera 52 y la carrera 47. Por ello, tanto los usuarios del Metrocable como los conductores que transiten por este sector deberán tener en cuenta las restricciones mientras duren las labores.

Estas son las rutas que pueden utilizar los usuarios

Durante la suspensión, el Metro de Medellín habilitó alternativas de transporte integrado para facilitar los recorridos habituales de los pasajeros de la Línea K. Ruta C6-017 Esta alternativa conecta los sectores de Santo Domingo y Acevedo. El recorrido parte desde la estación Santo Domingo y continúa por la vía principal hasta la calle 97. Luego atraviesa sectores como Granizal, Santa Cruz y Los Balsos, antes de llegar a Acevedo. Los puntos de integración son precisamente Santo Domingo y Acevedo. Ruta C6-012A La Francia - Acevedo Esta ruta está diseñada para quienes se movilizan desde La Francia hacia Acevedo. El recorrido comienza en la cabecera de La Francia, pasa cerca de la estación Andalucía y continúa hasta llegar al punto de integración en Acevedo. Ruta C6-013 Los usuarios también podrán utilizar esta ruta, que conecta los sectores de Popular N.° 1 y Tricentenario. El servicio sale desde Popular N.° 1, realiza la integración en la estación Popular y continúa hasta la estación Tricentenario. Entérese: Rionegro, la primera ciudad de Colombia en integrar pagos con tarjetas bancarias o billeteras digitales en transporte público Durante estas dos semanas, la recomendación para los pasajeros es planear los recorridos con tiempo, revisar cuál de las rutas integradas se ajusta mejor a su destino y tener en cuenta que los tiempos habituales de viaje podrían variar. La entidad agradeció la comprensión de los usuarios mientras se ejecutan las labores necesarias para mantener en condiciones adecuadas la infraestructura del sistema. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: