Juzgado ordenó suspender operaciones aéreas contra objetivos donde pueda haber presencia de menores reclutados

El juzgado 34 de familia de Bogotá ordenó, de manera cautelar, a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares suspender “operaciones aéreas ofensivas” sobre objetivos en los que exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados ilegales.

Por tratarse de una medida cautelar, es una orden provisional que debe mantenerse mientras el juzgado toma una decisión de fondo.

En ese sentido, la decisión señaló que hasta tanto no se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine “que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo perseguido”, los bombardeos donde pueda haber presencia de menores de edad deben suspenderse.