Volvió a temblar en Venezuela: sismo sacudió a La Guaira, zona afectada por los terremotos en junio

Un temblor de magnitud 4,0 sacudió el estado costero de La Guaira durante la madrugada del martes, 18 de agosto, encendiendo nuevamente las alarmas en la región que fue azotada por el devastador doble terremoto de junio pasado.

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 3:07 de la mañana, hora local. El epicentro se localizó a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, registrando una profundidad de 10 kilómetros. El temblor también fue percibido con fuerza por ciudadanos en varias zonas del país, incluyendo la capital, Caracas.

“Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, informó a través de sus canales oficiales la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aclarando que se activó de inmediato el Sistema de Protección para realizar el monitoreo y seguimiento de la situación.