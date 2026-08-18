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Volvió a temblar en Venezuela: sismo sacudió a La Guaira, zona afectada por los terremotos en junio

Las autoridades revisan las posibles afectaciones del temblor que tuvo como epicentro La Guaira, zona que hace dos meses fue devastada por el doble sismo que ha dejado más de 6 mil muertos.

  • Un nuevo temblor se presentó en la madrugada del martes, 18 de agosto y tuvo como epicentro la Guaira, zona devastada por el doble terremoto en junio. Foto: Diko Betancourt- Getty Images
    Un nuevo temblor se presentó en la madrugada del martes, 18 de agosto y tuvo como epicentro la Guaira, zona devastada por el doble terremoto en junio. Foto: Diko Betancourt- Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Un temblor de magnitud 4,0 sacudió el estado costero de La Guaira durante la madrugada del martes, 18 de agosto, encendiendo nuevamente las alarmas en la región que fue azotada por el devastador doble terremoto de junio pasado.

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 3:07 de la mañana, hora local. El epicentro se localizó a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, registrando una profundidad de 10 kilómetros. El temblor también fue percibido con fuerza por ciudadanos en varias zonas del país, incluyendo la capital, Caracas.

“Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, informó a través de sus canales oficiales la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aclarando que se activó de inmediato el Sistema de Protección para realizar el monitoreo y seguimiento de la situación.

Este nuevo evento sísmico ocurre a casi dos meses de la catástrofe del pasado 24 de junio, cuando un doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 devastó el centro norte del país, ensañándose especialmente con La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron.

Lea también | Terremotos en Colombia y Venezuela: ¿qué tienen en común y en qué se diferencian?

Con este temblor se revive la angustia de una población que aún no se recupera. De acuerdo con el último reporte oficial difundido el lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra total de fallecidos por la tragedia de junio ascendió a 6.438 personas, tras confirmarse 137 nuevos fallecimientos durante la última semana.

Asimismo, el balance indica que un total de 86.358 personas han requerido atención hospitalaria y 6.462 ciudadanos fueron rescatados con vida.

La emergencia habitacional sigue siendo crítica en la zona afectada. Las autoridades han evaluado 59.109 viviendas, de las cuales 10.696 se encuentran en “alto riesgo” o inhabitables. Aunque el gobierno prometió entregar 4.000 viviendas antes de fin de año, hasta el momento solo se han entregado 335 hogares.

Miles de damnificados continúan viviendo en campamentos provisionales bajo condiciones precarias. De hecho, torrenciales lluvias registradas la madrugada del pasado domingo destruyeron las carpas de varias familias en Caracas, complicando aún más la situación humanitaria.

Mientras los expertos estiman que la reconstrucción total superará los 12.000 millones de dólares (equivalentes al 10.9% del PIB del país), los equipos de rescate y voluntarios civiles se mantienen alertas, vigilando de cerca cualquier réplica o nuevo sismo en la sensible costa venezolana.

Siga leyendo: Sube a más de 6.000 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 4,0 en La Guaira?
El epicentro se ubicó a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros. El sismo ocurrió a las 3:07 de la madrugada del martes 18 de agosto, según Funvisis.
¿A qué hora y qué magnitud tuvo el temblor en La Guaira hoy 18 de agosto?
El sismo se registró a las 3:07 a. m. del martes 18 de agosto, hora local de Venezuela, y tuvo una magnitud de 4,0, de acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
¿Cuántas personas han muerto por los terremotos de junio en Venezuela?
El último balance oficial citado en la noticia señala 6.438 fallecidos por la tragedia del 24 de junio, luego de confirmarse 137 nuevos fallecimientos durante la semana anterior.
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