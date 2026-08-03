Sube a más de 6.000 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Decenas de familiares siguen en la búsqueda de desaparecidos en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más golpeado por los terremotos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de al menos 190 edificios, según cifras oficiales. El balance anterior divulgado el 24 de julio fue de 5.546 muertos.
Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1.400 desaparecidos.
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Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 6.433 fueron catalogadas por las autoridades como de “alto riesgo” para ser habitadas y 9.866 fueron ubicadas como “viviendas restringidas”. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.