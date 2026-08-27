En menos de una hora, Chocó registró tres sismos de hasta 4,4 de magnitud en la mañana de este jueves

El nuevo sismo ocurrió a las 11:21 a. m. en Istmina, Chocó, con una magnitud de 4,0 y una profundidad de 43 kilómetros. El epicentro fue localizado a 18 kilómetros de Sipí, 47 kilómetros de Nóvita y 59 kilómetros de Medio San Juan.
Este movimiento se registró 40 minutos después del sismo de magnitud 2,7 ocurrido a las 10:41 a. m. en Medio San Juan y 56 minutos después del temblor de 4,4 registrado a las 10:25 a. m. en Istmina. Los dos eventos de mayor magnitud de esta secuencia ocurrieron, además, en la misma zona de Istmina y tuvieron la misma profundidad de 43 kilómetros.
Entérese: ¿La Tierra entró en una fase sísmica extraordinaria en 2026? ¿Hay un efecto dominó de terremotos? Esto es lo que está pasando realmente