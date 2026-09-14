Tres temblores con magnitud hasta de 4.9 sacudieron a Colombia este lunes, ¿los sintió?

A través de varias publicaciones en redes sociales, con poco tiempo de distancia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 14 de septiembre una seguidilla de temblores con epicentro en el departamento del Chocó.

Desde las 3:00 de la tarde, la entidad registró el primer sismo de magnitud 4.9 en el territorio que hace más de un mes fue golpeado por el terremoto de 7.4. Luego, tan solo dos minutos después, registraron el segundo temblor de magnitud 4.1 y un poco más tarde una nueva réplica de 4.4.

El común denominador de estos temblores es que todos tuvieron como epicentro el municipio de Itsmina. Además, usuarios en redes sociales señalaron haberlos sentido en diferentes partes del país, como Medellín, Cali y Bogotá.