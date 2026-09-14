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Video | Gobernador de Caquetá y alcalde de Florencia se fueron a los golpes por una causa muy particular: esto fue lo que pasó

En medio de un homenaje, los mandatarios se subieron a un ring de boxeo y durante más de un minuto estuvieron peleando ante la mirada de los espectadores.

  • El gobernador de Caquetá (amarillo) y el alcalde de Florencia (vino tinto) se citaron en un ring de boxeo como si fuera una velada de influencers. Fotos: Captura video X @LilCaquetensis
    El gobernador de Caquetá (amarillo) y el alcalde de Florencia (vino tinto) se citaron en un ring de boxeo como si fuera una velada de influencers. Fotos: Captura video X @LilCaquetensis
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
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Lo que siempre se espera de un líder político es que anteponga la palabra y su discurso sobre las peleas y el contacto físico; sin embargo, una curiosa escena ocurrida en Florencia, Caquetá, parece que fue en contra de esa lógica. Dos mandatarios se citaron en un ring de boxeo y, ante la mirada del público, se fueron a los golpes.

Se trata de Luis Francisco Ruíz Aguilar, gobernador de Caquetá, y el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve Ascanio, quienes se pusieron los guantes y en un evento realizado en la Discoteca JR hicieron una exhibición relacionada con un combate de boxeo.

Como si fueran las virales veladas de influenciadores y creadores de contenido, los dos mandatarios salieron con sus protectores y desde cada esquina y sometidos a las órdenes de un árbitro. La pelea hizo parte de la denominada “Guerra de la Selva”.

El combate terminó en el segundo round cuando transcurría 1 minuto y 15 segundos. El alcalde de Florencia, que estaba vestido de vinotinto, no pudo continuar con la pelea, significando esto la victoria para el gobernador de Caquetá, que estaba de amarillo.

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La pelea hizo parte del anuncio de la activación de la liga de boxeo en el departamento. El evento desarrollado el sábado, 12 de septiembre, también fue un homenaje al profesor Genaro Granja, quien fue pionero e impulsor del boxeo en Caquetá.

“Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy une a las dos administraciones para seguir trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos”, escribió Ruíz en su cuenta de Instagram.

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El evento que también buscaba impulsar la economía local generó comentarios en las redes sociales. Mientas internautas destacaron el ingenio de los mandatarios, para otros generó indignación que las dos máximas autoridades locales estuvieran dando ese “ejemplo” para los ciudadanos. No sería este el único combate, pues el gobernador le dejó el reto, según medios locales, al alcalde de San Vicente del Caguán, Luis Trujillo.

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde pelearon el gobernador de Caquetá y el alcalde de Florencia?
La exhibición se realizó el sábado 12 de septiembre en la Discoteca JR, en Florencia, Caquetá. El combate hizo parte de la denominada “Guerra de la Selva” y contó con árbitro, guantes y protectores.
¿Quién ganó la pelea de boxeo entre el gobernador de Caquetá y el alcalde de Florencia?
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruíz Aguilar, ganó el combate de exhibición frente al alcalde de Florencia, Marlon Monsalve Ascanio, luego de que este no pudiera continuar durante el segundo round.
¿Por qué el gobernador y el alcalde de Florencia participaron en una pelea de boxeo?
La exhibición se realizó para anunciar la activación de la liga de boxeo de Caquetá y homenajear al profesor Genaro Granja, pionero de este deporte en el departamento. También buscaba impulsar la economía local.
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