Tenista australiano Nick Kyrgios, suspendido tras dar positivo por cocaína; ya se pronunció en Instagram

El reconocido tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína, informó la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), un nuevo episodio a una carrera marcada por sus salidas de tonos, lesiones y problemas de salud mental.
El tenista de 31 años, que alcanzó en 2022 la final de Wimbledon, no superó una prueba durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio.
“El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína”, señaló la ITIA.
“La cocaína es un estimulante y sustancia ilícita que figura en la lista de sustancias prohibidas por la AMA. En caso de consumo fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para este tipo de sustancias”, añadió la ITIA.
La agencia indicó que la suspensión está vigente desde el 4 de agosto, y el jugador no ha apelado la decisión y consideró “total responsabilidad” en una publicación de Instagram.