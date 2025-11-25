Así se jugará la tercera fecha de los cuadrangulares; partidos martes, miércoles y jueves

Con el duelo entre Santa Fe y Tolima, arranca este martes la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga, que se extenderá hasta el jueves. El duelo en El Campín está previsto para las 7:30 de la noche, y el Deportes Tolima que dirige Lucas González espera alcanzar un buen resultado para mantenerse como líder. Hay que recordar que el cuadrangular B, es liderado por Tolima con 4 puntos, los mismos que Bucaramanga, ambos están invictos, pero los Pijaos ganan el lugar por el punto invisible, ya que terminaron en el segundo lugar de la tabla de la fase todos contra todos.

Santa Fe por su parte tiene tres puntos, producto del triunfo ante Fortaleza con triplete de Hugo Rodallega, el goleador vallecaucano que es figura en el cuadro Cardenal. El otro duelo de este cuadrangular se disputará este miércoles, en el estadio Américo Montanini, en el que Bucaramanga recibirá la visita te Fortaleza, que es último del grupo sin puntos. Los dirigidos por Leonel Álvarez podrían alcanzar el liderato del grupo si logran una victoria y el Tolima no gana en Bogotá.