Así se levanta Colombia a un mes del terremoto: 498 municipios siguen afectados

Este 10 de septiembre se cumple un mes del terremoto de 7,4 que dejó sus mayores afectaciones en el Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. 498 municipios siguen afectados y, en el último balance de la UNGRD, se reportaron 31 personas muertas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas. Solo en vivienda hay más de 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas; 6.005 edificios averiados y 743 colapsados. Pero más allá de los números, cada uno de los casos representa una historia de vida que fue interrumpida, una familia que perdió su hogar que venía construyendo por años o un sobreviviente que perdió a sus seres queridos. Le puede interesar: Inició en Cali demolición de 11 edificios afectados por el terremoto, ¿cuáles son?

Historias de las víctimas: las pérdidas humanas que dejó el sismo

Una de esas historias es la de Ana María Saavedra, de 23 años. Perdió a sus hermanas Sofía e Isabel y a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo. Se salvó gracias a una puerta que la protegió de los escombros. En la capital del Valle ya empezó la demolición controlada de 11 edificios que resultaron gravemente afectados por el terremoto. “Quiero decirle a la ciudadanía que este es un trabajo que estamos adelantando con absoluto cuidado y con mucho tacto, hablando primero con las personas afectadas y asegurándonos de que no queden solas”, dijo el martes el alcalde Alejandro Eder, que ha estado al frente de la emergencia en la ciudad que lidera. Faltaba menos de una semana para que Juan Felipe Giraldo, de 24 años, se casara con su prometida el domingo 16 de agosto. Su padre, Hernán Giraldo, estuvo a las afueras del Hotel Dibeni, en Pereira, hasta el viernes 14 de agosto, que encontraron el cuerpo de su hijo. “Permaneció al lado de los rescatistas hasta el último momento”, cuando las palabras de Hernán a su hijo —“Hijo, te amo”— cobraron sentido hasta el “fin de la búsqueda”, según comentarios en redes sociales. En el Chocó, otro de los departamentos más golpeados, cinco hermanos perdieron a su madre. Lo último que se supo fue que la mayor, que acaba de cumplir 18 años, intentaría hacerse cargo de los menores. Una vez más, cada una de las cifras puede representar una historia así. No son solo cifras.

La respuesta ciudadana tras la emergencia

Del terremoto también quedaron escenas de solidaridad. Centros de acopio a reventar que devolvieron voluntarios porque no encontraban qué ponerlos a hacer, camiones que llegaron pitando con ayudas a las poblaciones afectadas y familias que encontraron en desconocidos el apoyo para reconstruir sus hogares. No faltaron los inescrupulosos involucrados en saqueos o cadenas de donaciones falsas para estafar a la gente, pero la solidaridad fue mayor que su falta de humanidad.

Reconstrucción económica: ¿cuánto costará reparar los daños del terremoto?

Luego de la etapa de búsqueda y rescate, recolección de escombros y atenciones primarias, ha empezado la reconstrucción en todos los territorios que sufrieron la mayor afectación por el terremoto.

Aunque no hay una cifra oficial reportada, los primeros cálculos hablan de cifras superiores a los 20 billones de pesos (unos 6.350 millones de dólares), lo que equivale a 1% del PIB, según reveló BTG Pactual. A esto se suman los cálculos del expresidente de la Federación Nacional de Cafeteros y exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, quien estimó que la cifra podría ascender hasta $40 billones. Hasta la semana pasada, el Ejecutivo había firmado 122 contratos, de los cuales el 76,23% corresponde a contratación directa. En total, se han contratado $26.882 millones. En el Chocó fue noticia que, esta semana, llegaron las figuras del empresariado más importantes del país para concretar acciones que reconstruyan el territorio. Esto, como parte de un “Plan Marshall” que planteó el gobierno De la Espriella, haciendo referencia al plan de recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Vicepresidente Restrepo vuelve al Eje Cafetero

Otra de las regiones más afectadas, ha sido visitada varias veces por el vicepresidente José Manuel Restrepo. Este 9 de septiembre estará en el corregimiento de Arma, en Aguadas, Caldas, acompañado por el gobernador de ese departamento, Henry Gutiérrez Ángel. Según recordó el equipo de Vicepresidencia, Arma es, en términos proporcionales, la población más afectada por el terremoto en el departamento. Como lo viene haciendo por diferentes municipios de la región, el vicepresidente “recorrerá la zona, escuchará a la comunidad y revisará los avances en la recuperación del territorio”. A su salida de Bogotá, Restrepo aseguró que invitó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas, porque quieren ser “departamento y ciudad hermana para convertirse en padrinos de la reconstrucción de Aguadas y del corregimiento”. El vicepresidente agregó que se reuniría una vez con Samanta, una niña cuyo colegio resultó afectado, con la que se había reunido en otra visita al corregimiento.

“Vamos a llevarle la buena noticia del apoyo que ha recibido del sector productivo para empezar a ayudarle al corregimiento a salir adelante en esta reconstrucción”, dijo Restrepo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de Preguntas Frecuentes