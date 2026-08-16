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Un recorrido por los pueblos del Eje Cafetero que hoy recogen solos sus escombros

EL COLOMBIANO estuvo por Riosucio, Guática, Santa Ana, Belén de Umbría, Viterbo, La Virginia y Quimbaya. En estos lugares quedaron iglesias colapsadas y cientos de viviendas afectadas; pueblos que empiezan a contar sus pérdidas tras el terremoto.

  • Una calle de Filandia, Quindío tras el terremoto del 10 de agosto. FOTO Julio César Herrera
    Una calle de Filandia, Quindío tras el terremoto del 10 de agosto. FOTO Julio César Herrera
  • Fotografía de la iglesia de Viterbo, Caldas, donde hubo graves daños al interior; a la izquierda, una calle de Filandia, Quindío. FOTO Julio César Herrera
    Fotografía de la iglesia de Viterbo, Caldas, donde hubo graves daños al interior; a la izquierda, una calle de Filandia, Quindío. FOTO Julio César Herrera
Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 23 minutos
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Riosucio está a 179 kilómetros de Medellín, un viaje de unas tres horas y media en carro, aunque puede ser menos tiempo según el pie en el acelerador. Durante años su Carnaval del Diablo ha convocado a miles de paisas que quieren parranda en enero. Ahora en ese gran pueblo de Caldas se ha extendido un manto de temor por cuenta del terremoto: las dos catedrales están cerradas, sufrieron daños paredes y estructuras que no han sido evaluados completamente.

Caminamos con el fotógrafo Julio César Herrera por el pueblo y nos encontramos una casa destruida, desde afuera se ve a un hombre en el comedor. Lo llamamos.

Héctor Jaime Díaz trabaja en una finca en Supía, a unos veinte minutos de Riosucio, y el lunes a las 7:34 de la mañana estaba dándole mantenimiento a una piscina. Cuando empezó a temblar salió al patio y vio la tierra moverse en ondas. Pensó de inmediato en su madre, que padece EPOC y depende de un tanque de oxígeno, y que esa mañana estaba sola en esta casa de Riosucio.

—Cuando llegué acá ya se me había caído esta parte del frente de la casa, adentro el techo colapsó un pedazo y se me corrieron las tejas —dice, señalando la fachada.

Su madre alcanzó a salir hasta el patio y los vecinos la socorrieron mientras llegaba la hermana de Héctor Jaime, que se hizo cargo de la situación. La casa, dice, tiene entre treinta y cuarenta años y ha sido de la familia desde que él era niño. Sobre las causas del daño, Héctor Jaime apunta a un alero de la fachada y a la antigüedad de la construcción.

—Pienso yo que esa es una casa de las antiguas. Entonces pienso yo que el modo en la que estuvo construida afectó también —dice.

En Riosucio quedó destruido casi el 80% del corregimiento Bonafont.

***

La carretera entre Riosucio y Guática es mareadora; curva tras curva obligan a los pasajeros a mantener la mirada directa al frente para evitar mareos. Hay pequeños derrumbes, sucedidos después del terremoto. En Guática, Risaralda, vemos el hospital casi caído, con problemas en el techo y las paredes. La iglesia tiene la cruz de la torre completamente inclinada. Un vecino nos dice: “Y eso que no han visto las casas del campo, hay muchas con varios problemas y creo que una se cayó”.

Seguimos camino hasta Santa Ana, pero en la mitad de la carrera nos encontramos una piedra del tamaño de un carro, más adelante nos dirán que cayó con el terremoto. Es de noche y el camino es oscuro. Llegamos y nos encontramos también la iglesia cerrada, con una pared lateral con daños, todo está acordonado con una cinta amarilla para evitar que mirones se acerquen.

Más adelante en el camino aparece Belén de Umbría, donde varios trapiches terminaron afectados y toca demoler edificios. Según la Alcaldía, en el pueblo y la zona rural un centenar de casas tienen que ser atendidas y necesitan ayuda del gobierno cuanto antes.

InfogrÃ¡fico
Un recorrido por los pueblos del Eje Cafetero que hoy recogen solos sus escombros

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Amanece en Viterbo, Caldas, un municipio que comparte cordillera con Risaralda y que el jueves ya sumaba, según la alcaldía, cerca de 300 afectaciones graves en viviendas. En el parque principal, frente a la iglesia La Inmaculada, varios feligreses sacan escombros con carretillas: tejas rotas, pedazos de cielorraso, astillas de madera del retablo. El padre John Ferney Araya nos recibe entre las obras.

—Nuestro templo parroquial, la verdad, fue uno de los más afectados. La torre, demasiado averiada; la parte interna del templo, con fisuras un tanto complicadas; el cielorraso se desprendió casi en su noventa por ciento —cuenta.

El padre estaba en plena eucaristía cuando tembló, justo después de consagrar.

—Yo me quedé quieto. Me aferré al Señor, a esa presencia. Se caían los ángeles del lado y los santos que tiene el retablo al lado, y las láminas del cielorraso. Todo eso caía a lado y lado mío —recuerda.

Detrás de él, en el altar, estaba la imagen de la Virgen, que se mantuvo firme pese al sacudón. De haber caído, lo habría matado.

Fotografía de la iglesia de Viterbo, Caldas, donde hubo graves daños al interior; a la izquierda, una calle de Filandia, Quindío. FOTO Julio César Herrera
Fotografía de la iglesia de Viterbo, Caldas, donde hubo graves daños al interior; a la izquierda, una calle de Filandia, Quindío. FOTO Julio César Herrera

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La mayoría de daños en los pueblos está en las iglesias. Llegamos a La Virginia, donde la torre de la catedral colapsó completamente. Un hombre de unos 75 años que maneja taxi nos cuenta:

—Justo al lado de la iglesia se ubicaba un señor que tenía un remolque en el que daba paseos a niños en las noches. Ahí dormía él con su familia y la torre les cayó encima. Una tragedia, porque los mató.

***

Quimbaya, Quindío, es la puerta de entrada a los parques temáticos más visitados del país, Panaca y el Parque del Café. En su parque principal, la iglesia quedó destruida: el Cristo cayó mal, la cúpula se vino abajo y el campanario colapsó. Según cifras oficiales, el terremoto dejó más de 1.000 viviendas afectadas en el municipio, 500 de ellas en pérdida total, 60 heridos y una muerte: una mujer que iba en moto por la vía a Montenegro cuando un derrumbe la alcanzó. Quimbaya, además, quedó incomunicada por carretera tanto con Armenia como con el Valle del Cauca, a través de la vía Quimbaya-Alcalá.

María Elena Arias estaba alistando su local para abrir, como cada mañana a las ocho, cuando sonó la alarma sísmica en su celular. Su hermano la llamó desde afuera.

—Salió y dijo: “Elena, está temblando”. Y le dije yo: “No, yo no voy a salir, eso ya se va a terminar”. “Terminar, Elena, vea esto va para largo” —dice.

Faltan aún censos completos en Guática, Santa Ana y La Virginia. Mientras las autoridades cuentan, los pueblos siguen sacando escombros con sus propias manos.

Lea también: “Dentro de esa nube de polvo iban las almas que estaban muriendo”: crónica del terremoto desde Pereira

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué municipios y departamentos registraron mayores afectaciones por el terremoto?
Las zonas con impactos significativos incluyen municipios de Caldas (Riosucio, Viterbo), Risaralda (Guática, La Virginia, Belén de Umbría), Quindío (Quimbaya) y Valle del Cauca (El Cairo, Roldanillo, Zarzal).
¿Cuál fue la magnitud del sismo y dónde se ubica su epicentro?
El terremoto alcanzó una magnitud de $7,4$ en la escala de Richter y su epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó.
¿Qué vías de transporte y servicios públicos sufrieron cierres o averías?
El municipio de Quimbaya quedó incomunicado por vía terrestre hacia Armenia y el Valle del Cauca (tramo Quimbaya-Alcalá). Asimismo, se registraron pequeños derrumbes en el corredor entre Riosucio y Guática.
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