Un recorrido por los pueblos del Eje Cafetero que hoy recogen solos sus escombros

Riosucio está a 179 kilómetros de Medellín, un viaje de unas tres horas y media en carro, aunque puede ser menos tiempo según el pie en el acelerador. Durante años su Carnaval del Diablo ha convocado a miles de paisas que quieren parranda en enero. Ahora en ese gran pueblo de Caldas se ha extendido un manto de temor por cuenta del terremoto: las dos catedrales están cerradas, sufrieron daños paredes y estructuras que no han sido evaluados completamente.

Caminamos con el fotógrafo Julio César Herrera por el pueblo y nos encontramos una casa destruida, desde afuera se ve a un hombre en el comedor. Lo llamamos.

Héctor Jaime Díaz trabaja en una finca en Supía, a unos veinte minutos de Riosucio, y el lunes a las 7:34 de la mañana estaba dándole mantenimiento a una piscina. Cuando empezó a temblar salió al patio y vio la tierra moverse en ondas. Pensó de inmediato en su madre, que padece EPOC y depende de un tanque de oxígeno, y que esa mañana estaba sola en esta casa de Riosucio.

—Cuando llegué acá ya se me había caído esta parte del frente de la casa, adentro el techo colapsó un pedazo y se me corrieron las tejas —dice, señalando la fachada.

Su madre alcanzó a salir hasta el patio y los vecinos la socorrieron mientras llegaba la hermana de Héctor Jaime, que se hizo cargo de la situación. La casa, dice, tiene entre treinta y cuarenta años y ha sido de la familia desde que él era niño. Sobre las causas del daño, Héctor Jaime apunta a un alero de la fachada y a la antigüedad de la construcción.

—Pienso yo que esa es una casa de las antiguas. Entonces pienso yo que el modo en la que estuvo construida afectó también —dice.

En Riosucio quedó destruido casi el 80% del corregimiento Bonafont.

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La carretera entre Riosucio y Guática es mareadora; curva tras curva obligan a los pasajeros a mantener la mirada directa al frente para evitar mareos. Hay pequeños derrumbes, sucedidos después del terremoto. En Guática, Risaralda, vemos el hospital casi caído, con problemas en el techo y las paredes. La iglesia tiene la cruz de la torre completamente inclinada. Un vecino nos dice: “Y eso que no han visto las casas del campo, hay muchas con varios problemas y creo que una se cayó”.

Seguimos camino hasta Santa Ana, pero en la mitad de la carrera nos encontramos una piedra del tamaño de un carro, más adelante nos dirán que cayó con el terremoto. Es de noche y el camino es oscuro. Llegamos y nos encontramos también la iglesia cerrada, con una pared lateral con daños, todo está acordonado con una cinta amarilla para evitar que mirones se acerquen.

Más adelante en el camino aparece Belén de Umbría, donde varios trapiches terminaron afectados y toca demoler edificios. Según la Alcaldía, en el pueblo y la zona rural un centenar de casas tienen que ser atendidas y necesitan ayuda del gobierno cuanto antes.