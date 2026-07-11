Sube a más de 4.300 la cifra de muertos y casi 17.000 los heridos por los terremotos en Venezuela

El número de muertos por el doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio aumentó a más de 4.300, informó este sábado 11 de julio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. “La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333”, dijo Rodríguez en conferencia de prensa. El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte de hoy. Entérese: Alertan una crisis a largo plazo en Venezuela: “Es una emergencia dentro de otra emergencia” Los potentes terremotos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde los campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras. De acuerdo con Rodríguez en estos campamentos están viviendo más de 19.000 damnificados. Los voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

El gobierno contabiliza 17.907 personas sin vivienda por los destrozos. Más de 800 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 sufrieron colapso total, según datos oficiales. Un temblor de magnitud 3 sacudió Caracas cerca de las 11H00 locales (15H00 GMT) del viernes. Decenas de personas evacuaron de altas torres en el sector financiero de El Rosal, al este de la capital. “Se sintió fuerte (...), desalojaron a todos”, cuenta Liliana Peñaloza, empleada de mantenimiento en uno de los edificios. “Aquí estamos asustados porque todo el mundo está a la expectativa. Con lo que pasó el 24 de junio, ya uno está como alerta a todo lo que pasa”, explica la mujer de 57 años. Lea más: #TodosPorVenezuela: Así van las campañas a favor del vecino país; conozca las cuentas oficiales y puntos para donaciones Amber Llanes, agente de viaje de 26 años, quedó ”súper nerviosa” después de los devastadores terremotos. “Tenemos bastante angustia de que vuelva a suceder” una “catástrofe”, confiesa. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.