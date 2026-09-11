Cuatro delegados de banda ecuatoriana “los Tiguerones” han sido detectados en 10 meses, ¿qué hacen en Colombia?

Cuatro integrantes de “los Tiguerones”, la banda ecuatoriana designada hace dos días como “organización terrorista extranjera” por la Casa Blanca, han sido capturados en los últimos 10 meses en Colombia, lo que refleja su interés por establecer lazos permanentes de narcotráfico en nuestro país. El último detenido de esta organización criminal fue Guido Fernando Rodríguez Vargas (“Comandante 7” o “Nébula”), quien tenía una Circular Roja de Interpol por los delitos de homicidio y delincuencia organizada. La Policía lo detuvo este jueves 10 de septiembre en el municipio de Soacha, Cundinamarca, gracias a información del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, país en el cual era señalado como cabecilla de la citada organización delictiva. El presidente Abelardo de la Espriella indicó que la captura es con fines de extradición a la nación vecina, y lo catalogó como un “dinamizador criminal de ‘los Tiguerones’ entre Colombia y Ecuador”.

Según el jefe de Estado colombiano, “este criminal era uno de sus principales enlaces transfronterizos, encargado de administrar rentas ilícitas para el sostenimiento logístico y bélico de la organización en Esmeraldas y Nariño, y estaba vinculado a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión”. El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, añadió que Rodríguez Vargas tiene una carrera criminal de 10 años y que en la frontera tenía una sociedad delictiva con el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que lidera Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”). “Presuntamente, facilitaba corredores de movilidad ilícita, traslado de armamento y economías criminales para el sostenimiento de actividades delictivas en Ecuador”, indicó Reimberg en un trino. Esta es la cuarta captura en Colombia de un cabecilla de “los Tiguerones” en los últimos 10 meses. El 26 de noviembre de 2025 fue capturado en un conjunto residencial del municipio de La Estrella, Antioquia, Marlon Andrés Valencia Espinoza (“Fénix”). El 30 de junio de 2026 fue arrestado Galo Javier Suárez Román (“Gato Negro”) en la ciudad de Barranquilla. Y el 26 de agosto siguiente cayó Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz (“Colombia”), en una vivienda de Armenia, Quindío.

Además, el 23 de abril de 2026 fue asesinado por sicarios Jesús David Villa Lamadrid, un ecuatoriano miembro de esa banda, cuando se movilizaba en una camioneta por una vía de Medellín. El pasado 9 de septiembre, “los Tiguerones” fueron designados por el gobierno de Estados Unidos como “organización terrorista extranjera (FTO) y terroristas globales especialmente designados”, según el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. El alto funcionario precisó que dicha organización “es una pandilla con sede en Ecuador vinculada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas, así como a numerosos ataques dirigidos contra civiles, agentes de las fuerzas del orden y periodistas, incluida la toma en directo de una cadena de televisión ecuatoriana en 2024”. “Los Tiguerones” son originarios de la provincia de Esmeraldas, vecina del departamento de Nariño. En principio operaban como una mafia carcelaria, dedicada al narcotráfico, el sicariato y la extorsión, al servicio de una estructura más grande, conocida como “los Choneros”.

Sin embargo, en 2019 se separaron de dicho grupo e iniciaron una expansión territorial por diferentes provincias ecuatorianas, al tiempo que empezaron en enviar delegados a Colombia para construir una lazo directo con los proveedores de cocaína y así acelerar su independencia. Además del EMC de “Iván Mordisco”, también tienen negocios con los Comandos de Frontera y el Clan del Golfo, según fuentes policiales. Varios de ellos se mueven con cédulas colombianas piratas y posan como inversionistas extranjeros en propiedad raíz y minería, al igual que negociantes de ropa. Su máximo líder es William Jofre Alcívar Bautista (“Negro Willy”), un antiguo guardia carcelario corrupto, quien en la actualidad es prófugo de la justicia. En palabras de De la Espriella, “Colombia no será escondite de criminales extranjeros. Vamos a fortalecer la cooperación internacional para perseguirlos, capturarlos y ponerlos en manos de la justicia, estén donde estén”. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Capo ecuatoriano llevaba un mes pagando Airbnb en Bogotá con documentos falsos; ya está en cárcel de su país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS