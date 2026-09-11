Cuatro delegados de banda ecuatoriana “los Tiguerones” han sido detectados en 10 meses, ¿qué hacen en Colombia?

Cuatro integrantes de “los Tiguerones”, la banda ecuatoriana designada hace dos días como “organización terrorista extranjera” por la Casa Blanca, han sido capturados en los últimos 10 meses en Colombia, lo que refleja su interés por establecer lazos permanentes de narcotráfico en nuestro país.
El último detenido de esta organización criminal fue Guido Fernando Rodríguez Vargas (“Comandante 7” o “Nébula”), quien tenía una Circular Roja de Interpol por los delitos de homicidio y delincuencia organizada.
La Policía lo detuvo este jueves 10 de septiembre en el municipio de Soacha, Cundinamarca, gracias a información del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, país en el cual era señalado como cabecilla de la citada organización delictiva.
El presidente Abelardo de la Espriella indicó que la captura es con fines de extradición a la nación vecina, y lo catalogó como un “dinamizador criminal de ‘los Tiguerones’ entre Colombia y Ecuador”.