La Torre Eiffel cerró por protestas tras polémica por discriminación a trabajadoras

Los trabajadores de la Torre Eiffel se declararon en protestas este lunes, 7 de septiembre, por unas instrucciones dadas al personal femenino durante la visita, el pasado sábado 5 de septiembre, de una delegación de la organización religiosa hindú Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). En su página web informó oficialmente de un “retraso” en la apertura “por razones operativas”. Sin embargo, la medida obedeció a la decisión de una asamblea del personal, cuyos trabajadores expresaron su rechazo a que las mujeres fueran apartadas durante la visita. Entérese: Ola de calor en Francia deja 40 muertos por ahogamiento y obliga al cierre de la Torre Eiffel

Según un comunicado del personal enviado a la AFP por el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), unas “instrucciones profesionales” llevaron a que las trabajadoras fueran “apartadas, sustituidas e invisibilizadas debido a su sexo”. La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE), empresa encargada de gestionar las visitas al monumento, reconoció que la delegación de BAPS había solicitado limitar las “interacciones con las mujeres”. La empresa admitió que esas condiciones “no deberían haber sido aceptadas”, al considerarlas incompatibles con sus valores y con los principios de igualdad de género y neutralidad que deben regir la organización de las visitas. Le puede interesar: Estas son las nacionalidades de los turistas más molestos en el exterior, según un sondeo La CGT, principal sindicato francés, denunció que hubo “instrucciones laborales que llevaron a que las trabajadoras fueran apartadas, sustituidas e invisibilizadas por su género”. La situación generó condenas políticas. El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, calificó lo ocurrido de “completamente inaceptable” y anunció una investigación para esclarecer las circunstancias de la visita.

“Es urgente que se esclarezca toda la verdad sobre los hechos que dieron lugar a esta movilización. La igualdad entre mujeres y hombres nunca se detendrá ante nuestros monumentos históricos, ni en ningún otro lugar de esta ciudad. Debe aplicarse en todas partes, para todos”, afirmó Grégoire. Por su parte, Ariel Weil, presidente de la SETE y alcalde socialista del distrito Centro de París, reafirmó el compromiso de la Torre Eiffel con la igualdad entre mujeres y hombres. Tanto él como Grégoire aseguraron que no estaban al tanto de la visita.

La SETE explicó este lunes que se reunió con los empleados congregados en asamblea general para responder a sus preguntas y que propuso a las organizaciones sindicales continuar las conversaciones. La empresa también anunció una “revisión exhaustiva de las condiciones en que se organizó esta visita” y aseguró que adoptará las medidas necesarias para evitar que una solicitud similar pueda volver a derivar en condiciones que vulneren los principios de igualdad y neutralidad. Lea también: Investigan extraña muerte de ciudadano sirio dentro de un apartamento de renta corta en El Poblado, Medellín “SETE comprende plenamente (...) las legítimas dudas que suscita esta situación entre su personal”, señaló la empresa, que además “lamenta profundamente esta situación y pide disculpas a su personal, así como a los visitantes cuya visita se ha visto afectada”. Las entradas que no hayan podido ser utilizadas serán reembolsadas.

¿Por qué visitó la delegación hindú la Torre Eiffel?

La visita a la Torre Eiffel se realizó con motivo de la inauguración del primer templo de arquitectura tradicional construido en Francia por BAPS, en Bussy-Saint-Georges, en el departamento de Sena y Marne, a unos 30 kilómetros al este de París. La organización, un movimiento espiritual de origen indio, consagró el domingo este templo, presentado como el mayor de Europa. El sábado 5 de septiembre, una delegación vinculada a BAPS también participó en una procesión cultural en barco por el río Sena y posteriormente visitó la Torre Eiffel. BAPS es una organización que ha sido criticada por sectores de la diáspora india, que la consideran particularmente conservadora y nacionalista. La ciudad de París es propietaria de la Torre Eiffel y accionista mayoritaria de la empresa que la explota. El monumento recibió a más de seis millones de visitantes durante 2025 y está previsto que vuelva a abrir sus puertas el martes, 8 de septiembre. Siga leyendo: Así es el nuevo mapamundi que aprobó la ONU para mostrar el verdadero tamaño de África Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pidió la delegación hindú durante su visita a la Torre Eiffel? La organización BAPS pidió que la visita se organizara limitando las “interacciones con las mujeres”, una condición que la empresa que gestiona la Torre Eiffel reconoció que no debió aceptar. ¿Cuándo volverá a abrir la Torre Eiffel tras la huelga? Está previsto que la Torre Eiffel vuelva a abrir sus puertas mañana 8 de septiembre. La SETE también aseguró que reembolsará las entradas que no hayan podido ser utilizadas.

¿Qué pidió la delegación hindú durante su visita a la Torre Eiffel? La organización BAPS pidió que la visita se organizara limitando las “interacciones con las mujeres”, una condición que la empresa que gestiona la Torre Eiffel reconoció que no debió aceptar. ¿Cuándo volverá a abrir la Torre Eiffel tras la huelga? Está previsto que la Torre Eiffel vuelva a abrir sus puertas mañana 8 de septiembre. La SETE también aseguró que reembolsará las entradas que no hayan podido ser utilizadas.