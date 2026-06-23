Ola de calor en Francia deja 40 muertos por ahogamiento y obliga al cierre de la Torre Eiffel

Francia atraviesa una de las olas de calor más severas de los últimos años. Las autoridades confirmaron este martes la muerte de al menos 40 personas por ahogamiento desde el pasado 18 de junio, mientras el país enfrenta temperaturas extremas que han obligado al Gobierno a activar planes de emergencia y cerrar temporalmente algunos de sus principales atractivos turísticos. El primer ministro, Sébastien Lecornu, calificó la situación como una crisis de “intensidad excepcional” y expresó su preocupación por el aumento de víctimas relacionadas con las altas temperaturas. Según explicó, la mayoría de las personas fallecidas por ahogamiento son jóvenes que buscaron refugio del calor en ríos, lagos y otros cuerpos de agua. “Debemos abordar una tragedia preocupante relacionada con los ahogamientos”, afirmó el jefe de Gobierno durante una nueva reunión interministerial de crisis convocada para evaluar la evolución de la emergencia. Entérese: Ola de calor en España deja 101 muertes en mayo, el peor dato registrado en la historia del país

Además de las muertes por inmersión, las autoridades reportaron otros casos vinculados a la ola de calor. Dos niños, de 2 y 4 años, fallecieron tras permanecer dentro de un vehículo expuesto a las altas temperaturas, mientras que tres adultos mayores murieron en sus hogares en el suroeste del país. Lea aquí: Medellín hace parte de las ciudades con mayor riesgo ante olas de calor, según Oxford

Plan Orsan 2: Francia declara emergencia sanitaria por altas temperaturas

La situación ha llevado al Ejecutivo a activar el plan Orsan 2, un mecanismo diseñado para reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones excepcionales. La medida busca aliviar la presión sobre los servicios de urgencias y garantizar la atención a las poblaciones más vulnerables, especialmente adultos mayores, pacientes hospitalizados y personas que viven solas. Las consecuencias de la canícula también han alcanzado al sector turístico. La Torre Eiffel anunció el cierre de sus instalaciones durante la tarde y la noche de este martes debido al calor extremo, mientras que el Museo del Louvre informó que permanecerá cerrado hasta el próximo sábado. La administración del museo explicó que el edificio histórico no está completamente adaptado para soportar temperaturas tan elevadas y que la acumulación de calor se agrava por la gran afluencia de visitantes.

Francia registró el lunes una temperatura media nacional de 29,2 grados Celsius, la más alta para un mes de junio desde que existen registros. Además, la noche del lunes fue la más cálida documentada en el país desde 1947. Conozca: El fenómeno de El Niño se adelantó en Colombia: aquí las claves para ahorrar agua y energía Las localidades de Brive, Burdeos, Poitiers y Nantes también alcanzaron máximos históricos, con temperaturas cercanas o superiores a los 42 grados. Actualmente, más de la mitad de los departamentos franceses permanecen bajo alerta roja por calor extremo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los pronósticos indican que las temperaturas podrían superar los 40 grados en París durante las próximas horas. Aunque se espera un descenso térmico hacia el fin de semana, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que el fenómeno se prolongue durante buena parte de julio, un escenario que recuerda la devastadora ola de calor de 2003, que dejó cerca de 15.000 muertos en Francia.

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