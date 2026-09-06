Así es el nuevo mapamundi que aprobó la ONU para mostrar el verdadero tamaño de África

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para promover una representación del mundo que muestre con mayor precisión el tamaño relativo de los continentes, especialmente el de África. La iniciativa, impulsada por Togo y respaldada por los 54 países de la Unión Africana (UA), recibió 164 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. Estados Unidos fue el único país que votó en contra. Se abstuvieron Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania. La decisión, sin embargo, no significa que el tradicional mapa de Mercator vaya a desaparecer. La resolución no es jurídicamente vinculante, no prohíbe esa proyección ni establece un único mapa obligatorio. Lo que busca es que gobiernos, colegios, organismos internacionales y empresas tecnológicas consideren representaciones que reflejen mejor las superficies reales de los continentes. Lea más: ¿Se arrepintió? Vantara no se llevará los 80 hipopótamos a India y propone “traslado a África”

¿Por qué la ONU quiere cambiar el mapamundi?

El centro de la discusión está en la proyección de Mercator, utilizada ampliamente desde el siglo XVI y diseñada originalmente para facilitar la navegación marítima. El problema es que representar una Tierra esférica sobre una superficie plana siempre genera algún grado de distorsión. En el caso de Mercator, la deformación aumenta a medida que las regiones se alejan del ecuador. Por eso, territorios cercanos a los polos aparecen mucho más grandes de lo que son en términos de superficie. Uno de los ejemplos más conocidos es Groenlandia. En el mapa tradicional puede parecer comparable en tamaño con África, cuando África es hasta 14 veces más grande. La Organización de Naciones Unidas señaló que Mercator consiguió conservar determinadas características de orientación necesarias para la navegación, pero lo hizo a costa de distorsionar las superficies.

La proyección fue desarrollada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Su principal utilidad estaba relacionada con la navegación: determinadas rutas podían representarse como líneas rectas, una característica muy útil para los navegantes de la época. Pero esa ventaja tenía un costo cartográfico. “Las masas continentales parecen cada vez más grandes cuanto más lejos están del ecuador”, explicó la ONU al referirse a la distorsión generada por esta proyección. Por eso, territorios de América del Norte, Europa y otras zonas cercanas a los polos pueden verse proporcionalmente mayores, mientras que África y otras regiones cercanas al ecuador aparecen reducidas. Puede leer: La imagen que alerta al mundo: Trump mostró mapa con países pintados con la bandera de EE. UU.

Equal Earth, la alternativa que gana espacio

Uno de los mapas que aparece en el centro de la discusión es Equal Earth, una proyección desarrollada en 2018 por un equipo de cartógrafos. Su propósito es representar las superficies terrestres de manera proporcional, de modo que el tamaño relativo de los continentes pueda apreciarse con mayor precisión. En febrero, los 54 Estados miembros de la Unión Africana adoptaron esta representación y señalaron que muestra de manera más precisa el tamaño de los continentes, particularmente el de África. La resolución de la ONU no obliga a utilizar Equal Earth. Su objetivo es promover el uso de proyecciones de áreas iguales que permitan reducir las distorsiones de superficie.

Togo impulsó la resolución en nombre de los países africanos. Su ministro de Asuntos Exteriores, Robert Dussey, defendió la iniciativa antes de la votación. “Un mundo justo comienza con un mapa justo”, afirmó Dussey, según Reuters. El funcionario también advirtió que los mapas no son simplemente herramientas técnicas. “Un mapa nunca es neutral. Moldea las percepciones e influye en cómo se entiende el lugar de los pueblos y los continentes en el mundo”, sostuvo en una sesión informativa de Naciones Unidas. Dussey planteó que la representación geográfica también tiene efectos sobre la manera en que las personas interpretan las dimensiones, la importancia y el lugar de distintas regiones en el mundo. La iniciativa también recibió respaldo del ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien afirmó que la cancillería francesa dejaría de utilizar el mapa de Mercator. “Cambiar el mapa obviamente no cambia el mundo. Pero corregir una representación que lo distorsiona ya es un acto de verdad”, declaró Barrot. La discusión, por tanto, no busca modificar la geografía, sino la manera en que esta se representa visualmente.

Estados Unidos fue el único país que rechazó la resolución. La representante estadounidense ante la ONU, Yaryna Ferencevych, cuestionó que la Asamblea General dedicara esfuerzos a este asunto. “En lugar de centrarse en los problemas reales de la paz internacional, la prosperidad o las buenas relaciones, este organismo está debatiendo proyectos cartográficos del siglo XVI”, afirmó. Washington calificó la iniciativa como un “proyecto ideológico radical”. La posición estadounidense se suma a las críticas expresadas previamente frente a iniciativas impulsadas en Naciones Unidas relacionadas con la interpretación histórica de la esclavitud transatlántica.

¿El nuevo mapa cambiará los libros y mapas del mundo?

Cabe aclarar que la resolución de la ONU no obliga a retirar Mercator ni establece que Equal Earth deba convertirse en el único mapamundi oficial. Su alcance consiste en promover representaciones que permitan mostrar con mayor fidelidad las proporciones de las superficies terrestres. Eso abre la posibilidad de que gobiernos, instituciones educativas, organizaciones internacionales y compañías tecnológicas incorporen progresivamente otros tipos de mapas, dependiendo del propósito para el que sean utilizados. Mercator, por ejemplo, conserva utilidad para determinados fines relacionados con la navegación y la representación de direcciones. En ese orden, Lerato Mogoatlhe, integrante de Africa No Filter, uno de los grupos que promueven el abandono de Mercator, señaló que la representación del continente tiene también una dimensión narrativa. “La representación errónea de África en los mapas mundiales no es solo un error cartográfico, sino un problema narrativo”, afirmó. Según explicó a la BBC, la campaña busca combatir lo que considera una de las formas más antiguas de información errónea y desinformación sobre África. La comparación utilizada por la campaña #CorrectTheMap busca dimensionar la diferencia: dentro de África cabrían Estados Unidos, China, India, Japón, México y buena parte de Europa, y todavía quedaría superficie disponible. Asimismo, el geógrafo keniano Kioko Muendo planteó otra dimensión del debate, y es la percepción económica. Según su análisis, la proyección de Mercator puede haber minimizado implícitamente la percepción sobre los recursos, la población y las oportunidades de inversión del continente africano. “Los mapas son más que simples guías para viajeros: influyen en cómo se perciben las regiones desde el punto de vista político y económico”, reflexionó.