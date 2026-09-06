Así es el nuevo mapamundi que aprobó la ONU para mostrar el verdadero tamaño de África

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para promover una representación del mundo que muestre con mayor precisión el tamaño relativo de los continentes, especialmente el de África.
La iniciativa, impulsada por Togo y respaldada por los 54 países de la Unión Africana (UA), recibió 164 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.
Estados Unidos fue el único país que votó en contra. Se abstuvieron Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania.
La decisión, sin embargo, no significa que el tradicional mapa de Mercator vaya a desaparecer. La resolución no es jurídicamente vinculante, no prohíbe esa proyección ni establece un único mapa obligatorio. Lo que busca es que gobiernos, colegios, organismos internacionales y empresas tecnológicas consideren representaciones que reflejen mejor las superficies reales de los continentes.
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