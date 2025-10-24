El doble ascenso al Alpe d’Huez, la gran exigencia que tendrá el Tour de Francia 2026

El Alpe d’Huez, mítico ascenso del Tour de Francia, vivirá dos llegadas de etapa en la edición 2026, una de ellas la víspera del final en París, donde el barrio de Montmartre volverá a formar parte del programa.
Cada presentación del recorrido de la Grande Boucle tiene un momento sorprendente, y el pasado jueves, hubo que esperar a los últimos instantes para descubrir el broche de oro a la 113ª edición, que arrancará el 4 de julio en Barcelona.
En 2026 el Alpe d’Huez estará en el menú dos etapas consecutivas, en la 19ª y 20ª.
La primera de ellas, con salida desde Gap, terminará con el ascenso clásico de las 21 curvas de herradura.
El día siguiente, el pelotón pasará por el puerto de Sarenne, una novedad en el recorrido del Tour, y se dirigirá de nuevo hacia el Alpe d’Huez, con los últimos cuatro kilómetros idénticos a los de la víspera para poner fin a una durísima etapa con 5.600 metros de desnivel positivo.