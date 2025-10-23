x

Jerónimo Calderón y Stefanía Herrera imponen su ley en Vuelta del Porvenir y Tour Femenino

Ambos pasaron a liderar, en su orden, ambas competencias tras vencer, en solitario, en la segunda fracción en las carreras que se celebran en Caquetá.

  Jerónimo Calderon y Stefanía Herrera, corredores del Team Sistecrédito. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
    Jerónimo Calderon y Stefanía Herrera, corredores del Team Sistecrédito. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

23 de octubre de 2025
bookmark

El ciclismo de Antioquia hace la fiesta en el Tour del Porvenir gracias a Jerónimo Calderón y a Stefanía Herrera en el Tour Femenino, competencias que se celebran simultáneamente en el departamento de Caquetá.

Entre tanto, el Team Sistecrédito, considerado la mejor cantera de pedalistas que tiene el país en este momento, saca pecho con sus representantes. Este jueves, durante la segunda etapa de ambas pruebas, Calderón, oriundo del municipio de Copacabana y de 18 años de edad, se impuso en el recorrido de 113,1 km desde el Parque Santander de Florencia hasta el restaurante El Pinar de la Sierra.

Lea: Felipe Bravo, primer líder de Vuelta del Porvenir-2025; Diana Peñuela domina el Tour Femenino

Jerónimo, que viene de ser 19° en la prueba de ruta del Mundial en Kigali, Ruanda, le siguió dando brillo a su gran temporada al vencer, en solitario, con un tiempo de 3 horas, 3 minutos y 22 segundos y de esta manera pasó a comandar la prueba que dominaba el también paisa Felipe Bravo (Mixto-Indeportes Antioquia). En la segunda posición, a 11 segundos, arribó William Quintero (GW Erco Shimano), y en la tercera, a 22”, Camilo Monroy (Chery-Team).

Calderón es el actual campeón panamericano de contrarreloj en Uruguay, así como del Novato de Oro Juvenil en Armenia. En la general de la Vuelta del Porvenir aventaja a Quintero por 15 segundos y a Monroy por 28”.

En la competencia femenina, Herrera, de Envigado y también del Sistecrédito levantó este jueves los brazos en señal de triunfo luego de registrar un tiempo de 3:34.59. Desbancó del primer lugar de la general a su compañera Diana Carolina Peñuela, segunda en meta a 21 segundos. Jessenia Meneses (Orgullo Paisa) arribó tercera, a 27”. Peñuela ahora cede en la tabla 11 segundos y Meneses, 27”.

Este viernes la tercera jornada se celebrará en la modalidad de contrarreloj individual, de 14,5 km, con salida en la Carrera 12 (Alcaldía de Florencia) y meta en la Calle 15 (Surtiplaza).

Siga leyendo: Cerca de 300 ciclistas se batirán en la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino-2025

Preguntas sobre la nota:

¿Quiénes son los líderes de la Vuelta del Porvenir 2025?
Jerónimo Calderón del Team Sistecrédito lidera la Vuelta del Porvenir tras ganar la segunda etapa en Caquetá.
¿Dónde se disputan la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2025?
Ambas competencias se desarrollan en el departamento de Caquetá, con etapas en Florencia y municipios cercanos.
¿Cuándo será la contrarreloj de la Vuelta del Porvenir?
La tercera etapa, una contrarreloj individual de 14,5 km, se correrá este viernes en Florencia, Caquetá.

