Tras 28 años, el Estado colombiano pidió perdón por la desaparición del soldado antioqueño Óscar Tabares

Después de casi 28 años de búsqueda por parte de su familia, el Estado colombiano ofreció este viernes perdón y disculpas públicas a los familiares del soldado profesional Óscar Iván Tabares Toro, desaparecido forzadamente en 1997. Este acto solemne de reconocimiento de responsabilidad internacional se llevó a cabo en Medellín, en la sede de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
La ceremonia se realizó en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 23 de mayo de 2023, la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano en este grave crimen.
El acto fue presidido por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, quien reconoció que la desaparición de Óscar Iván Tabares Toro ocurrió el 28 de diciembre de 1997 en el municipio de San Juanito, Meta. El ministro reconoció la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional que violaron todas las leyes y señaló que la desaparición es atribuible a miembros que deshonraron lo que se enseña en la institución.
Dirigiéndose especialmente a la madre del soldado, María Elena Toro, el ministro Sánchez le pidió perdón a la familia en nombre del Estado colombiano, no solo por la desaparición, sino también por la posterior ineficiencia estatal para determinar el paradero del soldado y para juzgar y sancionar a los responsables.