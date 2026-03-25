¿Un “gato” en el tejado? Así capturaron a hombre en pleno techo de una casa de Barrio Antioquia

Al mejor estilo de Hollywood, pero no en EE. UU. sino en el Barrio Antioquia, suroccidente de Medellín, interceptaron a un hombre de 21 años mientras intentaba huir por los techos de las casas.

Así lo reportaron las autoridades tras un operativo que llevaron a cabo en esta zona de la capital antioqueña, donde en las últimas semanas se han intensificado las intervenciones para contener el microtráfico.

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De acuerdo con la Policía, el procedimiento se originó gracias al sistema de cámaras de monitoreo. En ellas fue posible identificar a un sujeto que estaría comercializando sustancias ilícitas. De inmediato, uniformados acudieron al lugar para detener al señalado, sin embargo, una vez este se percató que los agentes hicieron presencia en el sitio emprendió la huida, no sin antes arrojar varias bolsas de los paquetes que tenía para evitar ser detenido.

Fue ahí cuando empezó la persecución por los tejados de las viviendas, no obstante y para infortunio del presunto delincuente, las autoridades lo interceptaron.

“En el procedimiento se recuperaron tres bolsas plásticas que contenían 1.341 cigarrillos de marihuana con un peso aproximado de 3.200 gramos, así como un teléfono celular. Este resultado afecta de manera directa las redes de microtráfico con una incautación avaluada en $5 millones, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el Teniente Coronel Jorge Puentes, Comandante del Distrito de Policía N°5 de Medellín.

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El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.