Triple temblor en Chocó y Antioquia durante la madrugada: magnitud y epicentro

La actividad sísmica volvió a registrarse en distintas zonas de Colombia durante la noche del lunes 24 y la madrugada del martes 25 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios movimientos en Chocó, Antioquia y Santander, con magnitudes entre 2,6 y 3,7. Los primeros eventos se concentraron en el occidente del país, particularmente en una zona de Chocó cercana a Istmina. Horas después, otro movimiento fue localizado en Antioquia y, posteriormente, se registró un sismo en Santander. Entérese: En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década

Sismo en Dabeiba: temblor de magnitud 3,7 fue el más fuerte de la madrugada

En Antioquia a las 4:28 a. m., el SGC reportó un sismo con epicentro de referencia en Dabeiba, inicialmente informado con una magnitud de 3,5 y posteriormente actualizado a 3,7 en el registro manual. El evento fue catalogado como superficial, una condición que describe la profundidad del foco sísmico y que puede influir en la manera en que un movimiento se percibe en superficie. Según el reporte actualizado del SGC, el punto del sismo se ubicó a 8 kilómetros de Dabeiba, 14 kilómetros de Uramita y 25 kilómetros de Frontino. Le puede interesar: Afectaciones por el terremoto ascienden a más de $4 billones en Chocó

Tres sismos en Chocó durante la noche y madrugada

La actividad sísmica comenzó en Chocó, donde el Servicio Geológico Colombiano reportó tres movimientos con referencia en Istmina entre la noche del lunes y la madrugada del martes. El primero ocurrió a las 11:00 p. m. del lunes 24 de agosto, con una magnitud de 3,1 y una profundidad de 44 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 15 kilómetros de Sipí, 49 kilómetros de Nóvita y 52 kilómetros de El Dovio, en el Valle del Cauca. Le puede interesar: Misión de rescatistas de Israel concluyó su labor en una Cali devastada con 29 cuerpos recuperados de los escombros A las 12:49 a. m. del martes 25, otro movimiento de magnitud 3,1 fue registrado en la misma zona. En este caso, la profundidad fue de 39 kilómetros y los municipios más cercanos fueron Sipí, a 25 kilómetros; Trujillo, a 51 kilómetros, y El Dovio, a 54 kilómetros.

La secuencia continuó a las 4:40 a. m., cuando el SGC reportó un tercer sismo, esta vez de magnitud 2,5 y con una profundidad de 42 kilómetros. Su localización quedó a 24 kilómetros de Sipí, 52 kilómetros de Trujillo y 54 kilómetros de El Dovio. Diez minutos antes, a las 4:28 a. m., se había registrado en Dabeiba, Antioquia.

También tembló en Santander: sismo de magnitud 2,6 se registró en Piedecuesta