Trump asegura que solo una persona “estúpida” rechazaría el lujoso avión que le ofrecen desde Catar

La portavoz también aseguró que Catar no espera ningún trato especial a cambio, porque “conocen al presidente Trump y saben que solo trabaja pensando en los intereses estadounidenses”.

“Yo nunca sería de los que rechazan una oferta así. Podría ser una persona estúpida y decir ‘no, no queremos un avión gratis y muy caro’ ”, añadió.

Trump se exaspertó cuando un periodista le preguntó si usaría el avión a título personal tras dejar la presidencia.

“Debería darle vergüenza hacer esa pregunta”, le dijo. “Nos están dando un avión gratis. Podría decir: ‘No, no, no, no nos lo den, quiero pagarles 1.000 millones o 400 millones de dólares, o lo que sea’. O podría decir: ‘Muchas gracias’”.

Trump afirmó que lo donaría a su futura biblioteca presidencial como pieza de exhibición, de la misma manera que la de Ronald Reagan conserva un antiguo avión Air Force One.

Catar intentó amainar el revuelo, al afirmar que el avión no sería un regalo.

“La posible transferencia de un avión para uso temporal como Air Force One está siendo considerada actualmente entre el ministerio de Defensa de Catar y el Departamento de Defensa de Estados Unidos”, declaró Ali Al Ansari, agregado de prensa de Catar en Washington.

El plan también ha suscitado preocupaciones de seguridad sobre el uso de un avión donado por una potencia extranjera porque debe servir como centro de mando móvil para el presidente en caso de un ataque contra Estados Unidos.