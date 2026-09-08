Donald Trump reclama que la Luna y sus recursos le pertenecen a EE. UU.: ¿qué tan cierto es?

Las pretensiones expansionistas de Donald Trump parecen no tener límites y ahora sus reclamos públicos y en redes sociales no van solo dirigidos a anexar a un país o a una isla. El mandatario republicano ha publicado una imagen del satélite de la Tierra con el mensaje: “La Luna es nuestra”. Lo hizo a través de su plataforma, Truth Social, donde posteó una imagen de la Luna con la bandera de Estados Unidos y el mensaje “The Moon is Ours”. Esto lo hizo el mismo fin de semana donde también generó polémica por una imagen donde estaba el mapa de todo Norteamérica, es decir, Canadá y México, con la bandera de las estrellas.

Con esta publicación, Donald Trump puso sobre la mesa la discusión sobre la soberanía de la Luna. Foto: Truth Social

Sobre estas publicaciones, algunos internautas han argumentado que son solo bromas provocadoras o tácticas de “trolleo”; sin embargo, ya se han visto casos como Groenlandia, donde las imágenes de las redes se han ido a declaraciones públicas de Trump sobre el territorio, generando disputas con Dinamarca y la Unión Europea.

Igualmente, sus opositores han llegado a calificar este comportamiento como un “episodio de salud mental en línea” y han sugerido aplicar la 25.ª Enmienda constitucional, que gira en torno a la declaración de incapacidad por parte del vicepresidente y la mayoría del gabinete, ante lo cual Trump podría objetar. Lea también | Trump y Groenlandia: de las amenazas a los memes generados con IA El pronunciamiento de la Luna estuvo acompañado de anuncios y propuestas institucionales destinadas a expandir la presencia espacial estadounidense, como la Academia Espacial de los Estados Unidos. Esta agencia fue creada mediante una orden ejecutiva firmada el 28 de agosto de 2026 y su función será capacitar de manera gratuita a astronautas, científicos, ingenieros, operadores, empresarios, funcionarios públicos y combatientes. A diferencia de otras academias militares, los graduados no tendrán la obligación de realizar el servicio militar activo, sino que podrán cumplir con su servicio obligatorio trabajando un tiempo en la Nasa o como empleados gubernamentales civiles. Respecto a este tema, la polémica no se generó por el anuncio de la Academia, sino por las propuestas de Donald Trump sobre los uniformes, los cuales aseguró que estaban inspirados en la película ‘Starship Troopers’ (Invasión) y que inclusive recordaban a Darth Vader de “Star Wars”. También, algunos notaron una marcada similitud de los atuendos con los uniformes de la SS o el Escuadrón de Protección del régimen nazi.

Así serían los uniformes de la Academia Espacial de los Estados Unidos. Foto: Truth Social

¿Es Estados Unidos el dueño de la Luna?

Sobre la pretensiones de Donald Trump y el argumento de sus seguidores que sostienen que es así, evocando que fue el primer país en enviar astronautas que pisaron la superficie lunar, ya hay tratados y acuerdos internacionales sobre la propiedad de la Luna. Uno de ellos es el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que fue firmado y ratificado tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética y decenas de países más. En este, en su artículo II se prohíbe explícitamente cualquier tipo de apropiación nacional, ya sea mediante la reivindicación de soberanía, el uso, la ocupación o cualquier otro medio. Bajo este tratado, la Luna se rige por el principio de Res Communis, considerándose un “patrimonio común de toda la humanidad” que debe ser explorado pacíficamente y en condiciones de igualdad. Este mismo principio hace que el acuerdo también tenga dentro de sus fundamentos la prohibición explícita de poner en la órbita terrestre, del satélite o en el espacio exterior cualquier tipo de arma nuclear o de destrucción masiva, así como la libertad de exploración que indica que todos los Estados tienen derecho a explorar el cosmos siempre que se haga en beneficio de toda la humanidad.

Pese a la prohibición de reclamar soberanía, sí hay un área gris en cuanto a la exploración de recursos, pues Estados Unidos aprobó en 2015 la Ley de Competitividad para el Lanzamiento Espacial Comercial, que le permite a las empresas de ese país poseer y vender materiales extraídos del espacio bajo el argumento de que extraer recursos no equivale a reclamar soberanía territorial. El posteo sobre la Luna forma parte de una masiva oleada de propaganda visual en la cuenta de Truth Social de Trump, donde ha habido mensajes nacionalistas e intervencionistas redibujando las fronteras internacionales. Siga leyendo: Trump dijo que quiere sumar a Canadá, Groenlandia y Venezuela como estados de su país, ¿hablaba en serio? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: