Trump y Groenlandia: de las amenazas a los memes generados con IA

En los pasillos del Foro Económico Mundial, el aire alpino no ha logrado enfriar la tensión diplomática más gélida del siglo XXI. Donald Trump ha aterrizado en Europa no para participar en el multilateralismo tradicional, sino para reafirmar una doctrina que los historiadores ya califican como “imperialismo del siglo XXI”. Lo que en 2019 fue una “quimera” —la compra de Groenlandia— es hoy, en 2026, una política de Estado que utiliza la inteligencia artificial, la presión arancelaria y el desprecio por la soberanía aliada como herramientas de negociación.
