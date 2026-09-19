Polémica en la Casa Blanca: Trump vetó a CNN, Politico y MS NOW

La Casa Blanca cumplió el sábado la promesa de Donald Trump de negar a los medios comunicación CNN, MS NOW y Politico el acceso a la residencia presidencial. La decisión se tomó como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”, en medio de la disputa por las críticas a su gobierno. Los tres medios denunciaron la prohibición como una violación de la Constitución de Estados Unidos y prometieron seguir informando sobre el gobierno estadounidense. Así mismo, se espera que los medios lleven la prohibición ante los tribunales para recuperar el acceso a la residencia presidencial.

“La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman dentro se financian con nuestros impuestos”, dijo en su cuenta de X el medio MS NOW, antes conocido como MSNBC. Por su parte, CNN expresó: “Tenemos un derecho, amparado por la Constitución de Estados Unidos, a hacer nuestro trabajo periodístico sin trabas ni interferencias por parte del gobierno, y esta prohibición es un ataque ilegal contra este derecho fundamental”. Entérese: Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en la ONU: esto se sabe Ante estas críticas, la Casa Blanca remitió a las declaraciones del presidente Trump, en las que se anunciaban las prohibiciones a estos tres medios de comunicación, sin extenderse en detalles de esta restricción. El republicano de 80 años —que desde hace tiempo mantiene una relación incendiaria con los medios tradicionales— advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte, aunque no precisó cuáles. “Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, estoy prohibiendo a Fake News CNN, MSNOW... y Politico... el acceso a la Casa Blanca como resultado de su constante ‘cobertura’ de Noticias Falsas”, dijo Trump en su plataforma Truth Social. El republicano añadió que “los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente ficciones y mentiras cuando cubren al presidente de los Estados Unidos”.

Acreditaciones confiscadas

La corresponsal de la Casa Blanca de MS NOW, Akayla Gardner, describió cómo su credencial de acceso no funcionó cuando intentó entrar el sábado a la residencia presidencial. “Había una luz roja parpadeando y entonces el agente me pidió que le entregara mi acreditación”, relató la periodista. Le puede interesar: Donald Trump llega a las elecciones legislativas de EE. UU. con cifras críticas; demócratas repuntan en intención de voto Betsy Klein, de CNN, explicó que “había un grupo de cámaras esperando” su llegada en la puerta de acceso al recinto de la Casa Blanca. Cheyenne Haslett, de Politico, tampoco pudo entrar y el Servicio Secreto le confiscó su acreditación, indicó el redactor jefe Jonathan Greenberger.

Trump arremete constantemente contra los medios cuya cobertura le desagrada. Ha presentado múltiples demandas por difamación contra medios de comunicación, atacado a la prensa en Truth Social y agredido verbalmente a varios reporteros —sobre todo mujeres—, entre ellas la presentadora Kaitlan Collins de CNN. “El acceso de prensa no es un privilegio para los periodistas. Es un derecho para garantizar que el pueblo estadounidense pueda estar informado de manera independiente”, afirmó el viernes el grupo de defensa Reporteros sin Fronteras, que prometió emprender acciones legales en respuesta. Preguntas frecuentes