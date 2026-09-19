Polémica en la Casa Blanca: Trump vetó a CNN, Politico y MS NOW

La Casa Blanca cumplió el sábado la promesa de Donald Trump de negar a los medios comunicación CNN, MS NOW y Politico el acceso a la residencia presidencial. La decisión se tomó como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”, en medio de la disputa por las críticas a su gobierno.
Los tres medios denunciaron la prohibición como una violación de la Constitución de Estados Unidos y prometieron seguir informando sobre el gobierno estadounidense. Así mismo, se espera que los medios lleven la prohibición ante los tribunales para recuperar el acceso a la residencia presidencial.